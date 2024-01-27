Recep Çetin, Habertürk TV'de açıkladı: Türkiye'nin en iyi oyuncusu Ferdi Kadıoğlu

Habertürk TV'de yayınlanan HT Spor programının bu haftaki konuğu A Milli Futbol Takımı ve Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcusu Recep Çetin'di. Sine Çakır Heyse'ye samimi açıklamalarda bulunan Çetin, futbolculuk döneminden ilginç anılarını paylaştı.

Beşiktaş ve A Milli Takım'ın son durumu hakkında konuşan Recep Çetin, Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını da değerlendirdi.

Futbolculuğu döneminde Türkiye'nin en iyi sağ bekleri arasında gösterilen Recep Çetin, Türkiye'nin şu anda en iyi yerli oyuncusunun ise Ferdi Kadıoğlu olduğunu söyledi.