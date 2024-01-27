Recep Çetin, Habertürk TV'de açıkladı: Türkiye'nin en iyi oyuncusu Ferdi Kadıoğlu
A Milli Futbol Takımı ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Recep Çetin, Habertürk TV'de yayınlanan HT Spor programında Sine Çakır Heyse'nin konuğu oldu. Futbolculuk döneminden anılar paylaşan Çetin, Beşiktaş ve A Milli Takım'ın son durumu ile Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Recep Çetin ayrıca, Türkiye'nin en iyi yerli oyuncusunun Ferdi Kadıoğlu olduğunu söyledi.
Habertürk TV'de yayınlanan HT Spor programının bu haftaki konuğu A Milli Futbol Takımı ve Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcusu Recep Çetin'di. Sine Çakır Heyse'ye samimi açıklamalarda bulunan Çetin, futbolculuk döneminden ilginç anılarını paylaştı.
Beşiktaş ve A Milli Takım'ın son durumu hakkında konuşan Recep Çetin, Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını da değerlendirdi.
Futbolculuğu döneminde Türkiye'nin en iyi sağ bekleri arasında gösterilen Recep Çetin, Türkiye'nin şu anda en iyi yerli oyuncusunun ise Ferdi Kadıoğlu olduğunu söyledi.