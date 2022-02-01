ÜÇ AYLARDA TESBİHİ NASIL ÇEKİLİR?



Üç ayların çok mübarek bir zaman dilim olduğu, her Müslümanın bu günleri verimli ve güzel şekilde değerlendirmesi gerektiği başta Peygamber Efendimiz (s.a.s) olmak üzere pek çok din alimi tarafından tavsiye edilir. Üç aylar boyunca Kuran-ı Kerim okumak, nafile ve kaza namazlar kılmak, zikir çekmek hem Allah'ın rızasını kazanmak için hem de dilek ve duaların kabul edilmesi için fırsat ayları olarak görülmektedir. Üç aylarda çekilen tesbih ve zikirler:



- Üç aylar boyunca her gün, 1100 defa 'La İlahe İllallah', 100 defa da 'Muhammedeürresullullah' denir.