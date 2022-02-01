Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Recep ayında çekilecek tesbihler neler, hangi dualar ve zikirler okunur? Recep ayında çekilecek tesbihler, okunacak dualar ve zikirler!

Recep ayında çekilecek tesbihler, okunacak dualar ve zikirler! Recep ayında çekilecek tesbihler neler, hangi dualar ve zikirler okunur?

İslam aleminin merakla beklediği Recep ayı öncesi hakkında en çok arama yapılan konulardan biri de; söz konusu ayda çekilecek tesbihler, okunacak dualar ve zikirler olmuş durumda. Peki Recep ayında çekilecek tesbihler neler, hangi dualar ve zikirler okunur? İşte ayrıntılar...

01.02.2022 - 15:56 | Güncelleme: GÜNDEM

  • 2022 Recep ayı için geri sayım başlamış durumda. İslam aleminin merakla beklediği bu mübarek ay öncesi vatandaşlar; Recep ayının ne zaman başlayacağını ve nasıl ibadet etmeleri gerektiğini araştırıyor. İşte ayrıntılar...

    RECEP AYINDA ÇEKİLECEK TESBİHLER, ZİKİRLER VE DUALAR NELERDİR?

    Recep ayında tesbih ve tehlil (Kelime-i tevhid) ve istiğfarda yoğun şekilde meşgul olunması sevaptır. Recep ayı içerisinde ilk 10 gün, ikinci 10 gün ve üçüncü 10 gün tesbihleri bulunur.

     

  • PEYGAMBERİMİZ RECEP AYI İÇİN NASIL DUA EDERDİ?

    Üç aylar girdiği zaman Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle dua ederdi; " Ey Allah'ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazana kavuştur.

    "Hz. Peygamber (S.A.V.); başka bir hadis-i şeriflerinde ise;" Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazanda ümmetimin ayıdır." buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.

    RECEP AYINDA KILINAN NAMAZLAR

    Recep ayının 1'i ile 10' u arasında toplamda 10 rekat olmak üzere 11'i ile 20'si arasında da yine 10 rekat, 21'i ile 30'u arasında kılınacak 10 rekatlık namaz ile beraber toplamda 30 rekatlık namaz vardır. Peygamber Efendimiz (SAV)'in bu namazı kılanın kalbi ölmez olarak rivayet ettiği namazdaki tek fark sonda okunan dua kısımlarıdır.

    Akşam namazından ya da yatsı namazından sonra kılınabilen bu namazı teheccüt vakti kılmanın daha efdal olduğu bilinmektedir.

  • ÜÇ AYLARDA TESBİHİ NASIL ÇEKİLİR?

    Üç ayların çok mübarek bir zaman dilim olduğu, her Müslümanın bu günleri verimli ve güzel şekilde değerlendirmesi gerektiği başta Peygamber Efendimiz (s.a.s) olmak üzere pek çok din alimi tarafından tavsiye edilir. Üç aylar boyunca Kuran-ı Kerim okumak, nafile ve kaza namazlar kılmak, zikir çekmek hem Allah'ın rızasını kazanmak için hem de dilek ve duaların kabul edilmesi için fırsat ayları olarak görülmektedir. Üç aylarda çekilen tesbih ve zikirler:

    - Üç aylar boyunca her gün, 1100 defa 'La İlahe İllallah', 100 defa da 'Muhammedeürresullullah' denir.

  • - Recep ayına girerken 'Allahümme bârik lenâ fi Recebe ve Şa'ban, ve belligna Ramazan' zikri çekilir.

    - Recep ayının ilk 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-hayyil-kayyum'

    - Recep ayının ikinci 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-ehadi's-samed'

    - Recep ayının son 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-gafuri'r-rahim'

    - Şaban ayının ilk 10 gübü 100 defa 'Ya latifu celle şanühü'

    - Şaban ayının ikinci 10 günü 100 defa 'Ya rezzaku celle şanühü'

    - Şaban ayının son 10 günü 100 defa 'Ya azizü celle şanühü'

    - Ramazan ayının ilk 10 günü 100 defa 'Ya erhame'r- rahimin'

    - Ramazan ayının ikinci 10 günü100 defa 'Ya gaffarü'z- zünüb'

    - Ramazan ayının son 10 günü 100 defa 'Ya 'atika'r- rikab'i bol manevi bir mevsime girişin habercisi olan Recep ayına büyük önem vermiştir.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.