RECEP AYI NAMAZI NASIL KILINIR?



Üçayların ilki olan Recebi şerif ayı eşhuru -hurum yani haram aylardandır ve Şehrullah yani Allahın ayıdır.Bu aya namaz kılarak ve oruç tıutularak hürmet ve ta'zim etmek çok faziletli ibadetlerdendir.Bu ayda Duha ,evvabin ve teheccüd gibi günlük nafile namazlar kılınabileceği gibi,Peygamber (s.a.v.)Efendimiz tarafından hususiyetle tavsiye edilen 30 rekatlık namazıda kılmakta faide vardır.Münafıklara bu namazı kılmanın nasip olmayacağı rivayet olunmuştur.



Şöyleki, Receb’in; 1’i ile 10’u arasında, 11’i ile 20’si arasında ve 21’i ile 30’u arasında olmak üzere sadece birer defa kılınacak 10’ar rek’at Hâcet namazı vardır. Bunların her üçünün de kılınış şekli aynıdır. Yalnızca namazların sonlarında okunacak duâlarda fark vardır. Bu namazlar, akşamdan sonra da, yatsıdan sonra da kılınabilir. Fakat, cuma ve pazartesi gecelerinde ve bilhassa teheccüd vaktinde kılınması efdaldir.