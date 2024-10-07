RECAİ KUTAN KİMDİR?

1930 yılında Malatya’da dünyaya gelen Mehmet Recai Kutan; ilk, orta ve lise eğitimini Malatya’da tamamlamıştır. 1952 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden mezun olmuştur.

Üniversite yıllarında güreş, musiki, yayıncılık gibi alanların yanı sıra talebe birliklerinde birçok önemli çalışmalara imza atmıştır.

Siyasi hayatına 1974-1980 yılları arasında Milli Selamet Partisi’nde (MSP) Genel Başkan Yardımcılığı göreviyle başlayan Kutan, 1977 seçimlerinde MSP’den Malatya Milletvekili olmuş ve aynı yıl kurulan koalisyon hükümetinde İmar ve İskân Bakanı olarak görev yapmıştır. 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından diğer MSP yöneticileriyle birlikte 9,5 ay hapis yatan Kutan, sonrasında beraat etmiştir.

1983’te kurulan Refah Partisi’nde Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Kutan, 20. Dönem Malatya Milletvekili olarak Meclis’e girmiştir. 1996-1997 yılları arasında 54. Hükümet’te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yapmıştır. Refah Partisi’nin kapatılmasının ardından Fazilet Partisi’nin genel başkanlığına seçilen Kutan, partinin kapatılmasından sonra 2001 yılında Saadet Partisi’nin kurucuları arasında yer almış ve kurucu genel başkanlık görevini üstlenmiştir. 26 Ekim 2008’deki olağan kongrede genel başkanlık görevini Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’a devretmiştir.

Son zamanlarında Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği ve Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Genel Başkanlığı görevlerini yürüten Kutan iyi derecede İngilizce, Arapça ve Fransızca bilmekteydi. Kutan evli ve 3 çocuk babasıydı.