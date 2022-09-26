2022'nin çeyreğine kısa bir süre kala dini aylar ve günler de merak konusu olmaya devam ediyor. İslam alemi için en önemli aylardan biri olarak kabul edilen Rebiülevvel ayı ile ilgili araştırmalar da iyice arttı. Peki 2022'de Rebiülevvel ayı ne zaman, hangi tarihte başlıyor?