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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Rebic, Beşiktaş’ta ilk golünü attı - Beşiktaş Haberleri

        Rebic, Beşiktaş’ta ilk golünü attı

        Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Ante Rebic, siyah-beyazlı forma altında ilk golünü Türkiye Kupası 5. Turu'nda Eyüpspor'a karşı attı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 23:34 Güncelleme: 16.01.2024 - 23:34
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        Rebic, Beşiktaş'ta ilk golünü attı
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        Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda Beşiktaş, evinde Eyüpspor’u 4-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri 16. dakikada Salih Uçan, 36 ve 67. dakikalarda Cenk Tosun ve 87. dakikada Ante Rebic’ten geldi.

        Kartal’ın Hırvat oyuncusu Rebic, böylelikle siyah-beyazlılarda ilk golünü kaydetmiş oldu. Süper Lig’de 11, Avrupa Konferans Ligi’nde de grup ve eleme aşamalarında toplam 6 müsabakaya çıkan 30 yaşındaki futbolcunun 4 asisti bulunuyordu.

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