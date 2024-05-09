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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Bayern Münih'i 2-1 yenen Real Madrid, finalde Borussia Dortmund'un rakibi oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, 2-2 biten ilk maçın rövanşında Real Madrid, sahasında Bayern Münih'i ağırladı.

Tempolu başlayan mücadelede ilk tehlikeli atak Real Madrid'den geldi. 13. dakikada Vinicius Junior'ın şutunda yan direkten dönen topu kaleci Neuer kontrol etti.

Bayern Münih, 29. dakikada İngiliz yıldızı Harry Kane ile gole yaklaştı. Kane'in kaleyi karşıdan gören pozisyonda çektiği sert şutta, kaleci Lunin son anda topu kornere çeldi. Real Madrid'in yine etkili başladığı ikinci yarının 68. dakikasında gelişen ani Bayern Münih atağında, ceza alanına sol çaprazdan giren Alphonso Davies, şık bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. REKLAM Maç boyunca çok etkili bir performans ortaya koyan Vinicius Junior'ın 88. dakikada uzaktan şutunda kaleci Neuer topu sektirdi. Pozisyonu iyi takip eden Joselu'nun vuruşunda, skora denge geldi: 1-1.

90+1. dakikada Real Madrid, ikinci golü buldu. Ceza alanı içinde Rudiger'in sol taraftan içeriye çıkardığı topu yine Joselu tamamladı ve takımına final biletini getiren golü attı: 2-1. Ev sahibi ekipte milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmada yedekler arasında yer aldı. Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez bir yarı final maçında oyuna sonradan giren oyuncular üç gol attı. 14 kupayla turnuva tarihinin en başarılı takımı konumundaki Real Madrid, finalde bir başka Alman temsilcisi Borussia Dortmund'un rakibi oldu.

İKİ SEZON ÖNCE YİNE YAPMIŞLARDI Real Madrid, 2 sezon önce yarı finalde yine son dakikalarına geride girdiği Manchester City maçında 2 dakikada 2 gol bularak maçı uzatmalara götürmüş ve uzatmalarda bulduğu gol ile finale yükselmişti. Finalde Liverpool ile eşleşen Real Madrid, kupayı müzesine götürmeyi başarmıştı. REKLAM 14 kupayla turnuva tarihinin en başarılı takımı konumundaki Real Madrid, finalde bir başka Alman temsilcisi Borussia Dortmund'un rakibi oldu.

Final maçı, 1 Haziran Cumartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak. ANCELOTTI TARİHE GEÇTİ! Real Madrid'in patronu Carlo Ancelotti, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla finale çıkan teknik direktör oldu. Uzun yıllar Milan'ı çalıştıran ve iki kez Devler Ligi'ni kaldıran İtalyan çalıştırıcı, 2003, 2005 ve 2007 yıllarında Milan ile final oynamıştı. 2014'te Real Madrid'le bu kupayı kaldıran Ancelotti, 2022'de de yine İspanyol ekibiyle mutlu sona ulaşmıştı.

"ÇALIŞTIĞIM EN İYİ KADRO BU" DEDİ! İtalyan teknik direktör karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. İyi oynadıklarını söyleyen Carlo Ancelotti, "İyi oynadığımızı düşünüyorum ama dürüst olmak gerekirse oyunu daha fazla kontrol etme fırsatımız vardı. Onlar gol attığında bunun altından kalkacak gücümüz vardı. Burada yine aynı şey oldu. Bernabeu'da taraftarımızla birlikte olmak harika. Onlarla birlikte beklenmedik şeyler yapabiliriz. İnandık." ifadelerini kullandı.

Çalıştırdığı en iyi kadronun bu olduğunu söyleyen Ancelotti şu sözlerle cümlelerini noktaladı: "Joselu harika bir iş çıkardı. O harika bir forvet. Gerçekten çok iyiydik ve maçın sonunda çok fazla enerjimiz vardı. Şu andan itibaren finale kadar elbette bunun tadını çıkaracağım. Taraftarlarımızla ligi kutlamak için harika günlerimiz var. Fantastik olacak. Oyuncularım inanılmaz. Onlara gerçekten minnettarım, gerçekten çok çalışıyorlar, bence kariyerim boyunca sahip olduğum en iyi kadro bu. Vinicius Junior gittikçe Ballon d'Or' kazanmaya yaklaşıyor. Onun gösterdiği performans ile gurur duyuyorum. Bayern ofsayttan mı şikayet etti? Tamam, Nacho'nun iptal edilen golünden şikayetçiyiz… çünkü Kimmich kendisini yere attı."