La Liga'nın 27. haftasında Real Madrid ile Vallecano karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yolunda zirvenin üç puan arkasında olan eflatun-beyazlılar, kritik karşılaşmadan galip gelmek istiyor. Carlo Ancelotti'nin ilk 11'inde Arda Güler'in yer alıp almayacağı merak ediliyor. Milli oyuncumuz Arda Güler, ligde Real Betis ile oynanan mücadelede 59. dakikada oyuna girmişti. Peki, Real Madrid- Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Arda Güler ilk 11’de oynayacak mı? İşte Real Madrid- Vallecano maçı hakkında detaylar...