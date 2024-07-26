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        Haberler Spor Basketbol Diğer Real Madrid, tecrübeli uzun Serge Ibaka'yı kadrosuna kattı - Basketbol Haberleri

        Real Madrid, tecrübeli uzun Serge Ibaka'yı kadrosuna kattı

        İspanyol ekibi Real Madrid, 34 yaşındaki deneyimli basketbolcu Serge Ibaka ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 14:23 Güncelleme: 26.07.2024 - 14:23
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        Serge Ibaka, Real Madrid'de
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        İspanyol temsilcisi Real Madrid, uzun rotasyonuna bir dönem takımda forma giyen İspanyol basketbolcu Serge Ibaka'yı kattı.

        Madrid'in resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Ibaka ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

        34 yaşındaki basketbolcu, geçtiğimiz sezon Alman takımı Bayern Münih ile Euroleague'de 12.6 sayı, 6.8 ribaund, 12. asist ve 1.2 blok ortalamalarıyla mücadele etti.

        2011-2012 sezonunda kısa bir dönem Real Madrid'de oynayan İspanyol oyuncu kariyerinde NBA'de Oklahoma City Thunder, Orlando Magic, Toronto Raptors, Los Angeles Clippers ve Milwaukee Bucks'ta forma giydi.

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