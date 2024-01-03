Real Madrid - Mallorca | CANLI YAYIN
Real Madrid - Mallorca maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... İspanyol devi, 2024'ün ilk maçında Mallorca'yı konuk ediyor. Milli yıldızımız Arda Güler, yaşadığı şanssız sakatlıkların ardından bu maçın kadrosunda yer aldı. Genç oyuncu, Real Madrid formasını ilk kez giymeye hazırlanıyor...
Giriş: 03.01.2024 - 20:55 Güncelleme: 03.01.2024 - 20:56
STAT: Bernabeu
SAAT: 21.15
YAYIN: S Sport
Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi Real Madrid'e 20 milyon Euro + 10 milyon Euro bonus karşılığında sattığı Arda Güler, İspanyol deviyle ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.
Art arda yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle bir türlü forma şansı bulamayan Arda Güler, La Liga'da Real Madrid'in bu akşam konuk edeceği Mallorca maçının kadrosunda yer aldı.
İşte Real Madrid'in kadrosu:
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