Real Madrid - Mallorca: 2-1 (MAÇ SONUCU)
İspanya La Liga'nın 36. haftasında Mallorca'yı ağırlayan Real Madrid, 1-0 geriye düştüğü maçı 90+5'te Jacobo Ramon'un attığı golle 2-1 kazanmayı başardı. Puanını 78'e çıkaran eflatun-beyazlılar, lider Barcelona ile arasındaki farkı maç fazlasıyla 4'e indirdi.
Real Madrid, İspanya La Liga'nın 36. haftasında konuk ettiği Mallorca'yı geriden gelerek 2-1 mağlup etti.
Mallorca, güçlü rakibi karşısında Santiago Bernabeu'da Martin Valjent'in 11. dakikada kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci devrede bastıran eflatun-beyazlılar 68'de Kylian Mbappe skoru eşitlerken, 90+5'te sahne alan 20 yaşındaki Jacobo Ramon, Real Madrid'e galibiyeti getiren golü kaydetti: 2-1.
Ligde 2'nci sırada yer alan Real Madrid bu sonuçla puanını 78'e çıkarıp lider Barcelona ile arasındaki farkı maç fazlasıyla 4 puana indirdi.
9. sırada yer alan Malloca ise 47 puanda kaldı.
Real Madrid'de maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, 90 dakikada sahada kaldı.
BARCELONA KAZANIRSA ŞAMPİYON
Ligde 82 puanla liderlik koltuğunda oturan Barcelona, bu gece TSİ 22.30'da konuk olacağı Espanyol'u mağlup etmesi halinde bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantileyecek.