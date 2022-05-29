64. Şampiyonlar Ligi kupası sahibini buldu. İspanyol devi Real Madrid, Vinicius JR.'ın tek golüyle İngiliz devi Liverpool'u 1-0 mağlup etti ve kupayı 14. kez müzesine götürmeyi başardı. İşte tarihi maçın özeti ve atılan tek gol...

REAL MADRID LIVERPOOL MAÇI ÖZETİ



17. FİNALDE 14. KUPA!

Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım olan Real Madrid çıktığı 17. final olan bu sınavdan da zaferle ayrılarak 14. şampiyonluğunu yaşadı. Diğer yandan Real Madrid bu organizasyondaki son sekiz finalinde de kupaya uzanan taraf oldu!

ANCELOTTI TARİH YAZDI

Real Madrid'in İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti, 2003 ve 2007'de Milan, 2014'te de Real Madrid'i Şampiyonlar Ligi zaferine taşıdı. Ancelotti, finaldeki tek yenilgisini 2005'te Liverpool'a karşı yaşadı. İtalyan çalıştırıcı bu zaferle birlikte 2005'in rövanşını da Liverpool'dan almış oldu!

Diğer yandan turnuvadaki 5. finaline çıkan 62 yaşındaki Ancelotti, 4. şampiyonluğuna ulaşarak Bob Paisley ve Zinedine Zidane ile paylaştığı "UEFA Şampiyonlar Ligi'ni en fazla kazanan teknik direktör" rekorunu tek başına ele geçirdi!