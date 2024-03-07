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        Haberler Spor Basketbol Real Madrid - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda yayınlanacak? - Basketbol Haberleri

        Real Madrid - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?

        Fenerbahçe, Turkish Airlines EuroLeague 28. haftasında Real Madrid ile karşı karşıya geliyor. EuroLeague'de temsilcimiz Fenerbahçe Beko 7. sırada bulunurken, Real Madrid liderliğini sürdürüyor. Zorlu karşılaşma öncesi, "Real Madrid - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda yayınlanacak?" Soruları basketbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Real Madrid - Fenerbahçe Beko maç saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2024 - 18:37 Güncelleme: 07.03.2024 - 18:37
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        • 1

          Real Madrid - Fenerbahçe Beko basketbol maçı için nefesler tutuldu. Hatırlanacağı gibi İki takım arasında İstanbul’da oynanan maç uzatmalara gitmiş ve uzatmalarda mücadeleyi Fenerbahçe kazanmıştı. Peki, "Real Madrid - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda yayınlanacak?" İşte detaylar...

        • 2

          REAL MADRİD - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Real Madrid Fenerbahçe maçı 7 Mart Perşembe günü saat 22.45’te başlayacak.

          Fenerbahçe’nin ev sahipliğinde Euroleague’de oynanan ilk mücadeleyi sarı-lacivertliler 100-99 kazanmıştı.

        • 3

          REAL MADRİD - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

          Real Madrid Fenerbahçe mücadelesi S Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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