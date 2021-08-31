Real Madrid, Eduardo Camavinga'yı kadrosuna kattığını açıkladı. İspanyol ekibinden yapılan açıklamada oyuncuyla 2027 yılına kadar sözleşme imzaladığı da belirtildi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."