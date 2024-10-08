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        Haberler Spor Futbol İspanya Real Madrid'den Iniesta'ya veda! - Futbol Haberleri

        Real Madrid'den Iniesta'ya veda!

        İspanyol ekibi Real Madrid, emekliye ayrılma kararı alan Barcelona'nın efsane oyuncusu Andres Iniesta için veda mesajı yayınladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2024 - 15:47 Güncelleme: 08.10.2024 - 15:47
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        Real Madrid'den Iniesta'ya veda!
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        Real Madrid Kulübü, futbolu bırakma kararı alan ezeli rakibi Barcelona'nın efsane ismi Andres Iniesta'ya mesaj gönderdi.

        40 yaşında futbolu bırakan Iniesta için açıklama yapan Real Madrid "Real Madrid Başkanı ve Yönetim Kurulu, İspanyol futbolunun ve dünya futbolunun en büyük efsanelerinden birine olan takdirlerini, hayranlıklarını ve sevgilerini göstermek istiyor. Andres Iniesta, kariyeri boyunca elde ettiği sayısız şampiyonluğun ötesinde, bu spor için çok değerli katkıda bulundu. 2010'da Güney Afrika'daki Dünya Kupası finalindeki ikonik golü, tüm İspanyol taraftarların hafızasında sonsuza dek kalacak." ifadelerini kullandı.

        Real Madrid'in Andres Iniesta ile ilgili paylaşımı sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni aldı.

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