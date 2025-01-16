Real Madrid, İspanya Süper Kupa final mücadelesinde Barcelona'ya yenildi. El Clasico'da ezeli rakibine 5-2 mağlup olan eflatun-beyazlılar, kupaya veda etti. Yaşadığı hezimeti unutmak isteyen Real Madrid, bu kez İspanya Kral Kupası'nda sahne alacak. Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, son 16 turunda Celta Vigo'yu konuk edecek. Eflatun-beyazlılar, rakibi karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Ancelotti’nin kadro tercihi araştırılırken gözler milli oyuncu Arda Güler’e çevrildi. Peki Real Madrid - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, muhtemel 11’ler ve diğer detaylar…