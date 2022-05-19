2021-2022 sezonu basketbol THY Avrupa Ligi final-four 2. maçında İspanyol devleri Real Madrid ve Barcelona final için karşılaşıyor. İşte zorlu mücadele ile ilgili ayrıntılar...

REAL MADRID BARCELONA EFES MAÇI NE ZAMAN?

Real Madrid Barcelona maçı karşılaşması bu akşam saat 22:00'de başlayacak.

REAL MADRID BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?