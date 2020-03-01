Real Madrid ve Barcelona, La Liga'nın 26. haftasında Santiago Bernabeu'da bu akşam karşı karşıya geliyor. La Liga ve UEFA'nın istatistiklerine göre, dünyada 650 milyondan fazla izleyiciyi televizyonları karşısına çeken El Clasico'yu, izlenme oranı açısından sadece FIFA Dünya Kupası finali ve Olimpiyat Oyunları'nın açılışı geçiyor. Ligde geride kalan 25 haftada zirvede tek başına kalan iki takımdan Barcelona 55 puanla lider olurken, Real Madrid 53 puanla ikinci sırada yer alıyor. En yakın takipçileri Atletico Madrid ve Sevilla'nın ise 43'er puanları bulunuyor. Futbolseverler, Real Madrid - Barcelona maçının ne zaman oynanacağını, saat kaçta hangi kanalda yayınlanacağını soruyor. İşte El Clasico'ya dair tüm soruların cevabı...

Real Madrid - Barcelona maçı TSİ 23.00'te başlayacak. Ezeli rekabetteki 180. randevuyu hakem Mateu Lahoz yönetecek. Real Madrid - Barcelona maçı, Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak El Clasico öncesinde istatistikler eşitliği gösteriyor. La Liga'da şimdiye kadar 179 kez oynanan El Clasico'da Real Madrid ve Barcelona'nın 72'şer galibiyetleri bulunurken, 35 maç beraberlikle sonuçlandı.

Şampiyonluk yarışında 33 kez ile Real Madrid'in üstünlüğü olmasına rağmen, son yıllarda başarılı bir grafik yakalayan Barcelona, 26 şampiyonlukla aradaki farkı 7'ye indirdi. Barcelona, ligde Real Madrid'e karşı oynadığı son 11 karşılaşmanın 8'ini de kazanma başarısı gösterdi.

MESSI, EL CLASICO TARİHİNİN EN SKORERİ!

La Liga'da 18 golle bu sezon gol krallığı yarışında önde olan Barcelonalı Lionel Messi, aynı zamanda 26 golle El Clasico tarihinin en fazla skor üreten futbolcusu ünvanını da elinde bulunduruyor.

Real Madrid kaptanı Sergio Ramos ise El Clasico tarihinde en fazla forma giyen (42 kez) ve en fazla kırmızı kart gören (5 kez) futbolcu istatistiklerinde ilk sırada yer alıyor.

El Clasico'nun 180. randevusuna ev sahipliği yapan Real Madrid, oynadığı son iki resmi maçı da kaybetti. Madrid, ligde deplasmanda Levante'ye 1-0, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında da sahasında Manchester City'e 2-1 yenildi. Barcelona ise sahasında Eibar'ı 5-0 yenip, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Napoli ile 1-1 berabere kaldı.

REAL MADRID'DE İKİ, BARCELONA'DA DÖRT EKSİK VAR!

Dev maç öncesi Real Madrid'de Marco Asensio ile Eden Hazard, Barcelona'da ise Luis Suarez, Ousmane Dembele, Sergi Roberto ve Jordi Alba'nın sakatlıkları bulunuyor.

SANTIAGO BERNABEU STADYUMU