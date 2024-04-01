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        Haberler Spor Futbol İspanya Real Madrid-Athletic Bilbao: 2-0 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Real Madrid-Athletic Bilbao: 2-0 (MAÇ SONUCU)

        İspanya La Liga'da lider Real Madrid, 30. haftada konuk ettiği Athletic Bilbao'yu Rodrygo'nun golleriyle 2-0 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 09:16 Güncelleme: 01.04.2024 - 09:16
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        R.Madrid, Rodrygo ile üç puanı kaptı!
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        İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 30. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Athletic Bilbao'yu 2-0 yendi.

        Real Madrid'in gollerini Brezilyalı futbolcu Rodrygo Goes 8. ve 73. dakikada attı.

        La Liga'da liderliğini sürdüren Real Madrid puanını 75'e yükselterek, en yakın rakibi Barcelona ile arasındaki 8 puanlık farkı korudu.

        Madrid takımında 7 ay kadar uzun süren sakatlıktan çıkan Eder Militao, son dakikalarda oyuna girdi.

        Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'de yedek bekledi.

        La Liga'da dört maç sonra yenilgi alan Athletic Bilbao ise 56 puanla 4'üncülükte kaldı.

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