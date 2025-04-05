Real Madrid: 1 - Valencia: 2 | MAÇ SONUCU
İspanya LaLiga'nın 30. haftasında Real Madrid, evinde Valencia'ya 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. 15'te Mouctar Diakhaby ve 90+5. dakikada Hugo Duro'nun gollerine engel olamayarak sahadan mağlubiyetle ayrılan ikinci sıradaki Real Madrid, 63 puanda kaldı. Zorlu deplasmanda galibiyete ulaşan Valencia ise puanını 34'e yükseltti. Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, ikinci yarıda oyuna girdi.
İspanya LaLiga'nın 30. haftasında Real Madrid, evinde Valencia'yı ağırladı. Santiago Bernabeu'da oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Valencia oldu.
Valencia, 15. dakikada Mouctar Diakhaby'nin attığı golle Real Madrid karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Real Madrid'e beraberliği getiren golü 50. dakikada Vinicius Junior attı. Valencia, Hugo Duro'nun 90+5. dakikada attığı golle maçı 2-1 kazandı.
Ev sahibi Real Madrid'de golü atan Vinicius, 13. dakikada bir penaltıdan yararlanamadı.
ARDA GÜLER 85'TE GİRDİ
Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmaya 85. dakikada dahil oldu.
Valencia, bu galibiyetle birlikte Santiago Bernabeu'da 17 yıl sonra kazandı ve bu sezon ilk deplasman galibiyetini elde etti.
Bir maçı eksik Barcelona'nın 66 puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Real Madrid, 63 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Valencia'nın ise ligde 34 puanı bulunuyor.
Real Madrid, ligin bir sonraki haftasında Alaves deplasmanına gidecek. Valencia, sahasında Sevilla'yı konuk edecek.