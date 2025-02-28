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        Haberler Bilgi Spor Real Betis- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Real Betis- Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi, Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı?

        Real Betis- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        İspanya La Liga'da Real Betis, evinde Real Madrid'i konuk ediyor. Estadio Benita'da oynanacak karşılaşmada, iki takım da galibiyet için kıyasıya mücadele edecek. Milli futbolcu Arda Güler'in Real Betis maçında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Real Betis - Real Madrid maçının yayıncı kuruluşu ve saati yanı sıra Ancelotti'nin kadro tercihi futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Real Betis - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2025 - 17:33 Güncelleme: 28.02.2025 - 17:33
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        • 1

          La Liga'nın 26. haftasında Real Betis ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen eflatun-beyazlılar, zorlu deplasmanda galip gelmek istiyor. Carlo Ancelotti'nin ilk 11'inde Arda Güler'in yer alıp almayacağı merak ediliyor. Milli oyuncumuz Arda Güler, İspanya Kral Kupası yarı final maçında Real Sociedad ile oynanan mücadeleye ilk 11'de başlamış ve 84 dakika sahada kalmıştı. Peki, Real Betis - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak, Arda Güler ilk 11’de oynayacak mı? İşte Real Betis - Real Madrid maçı hakkında detaylar...

        • 2

          REAL BETİS- REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

          Real Betis- Real Madrid maçı 1 Mart Cumartesi (yarın) 20.30'da oynanacak.

        • 3

          REAL BETİS- REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

          Estadio Benio'da oynanacak kritik mücadele S Sport Plus ve dijital platform EXXEN üzerinden canlı yayınlanacak.

        • 4

          ARDA GÜLER İLK 11'DE Mİ?

          Real Madrid'de son dönemde süre bulmakta zorlanan Arda Güler'in yarın akşam oynanacak Real Betis maçına da yedek başlaması bekleniyor.

          Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, geçtiğimiz günlerde oynanan Real Sociedad maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. İtalyan teknik adam, Arda Güler ile ilgili gelen soruya şu şekilde yanıt verdi:

          "Onu az çok mutlu gördüğüm oluyor, bu normal. Oyuncuyu oynamadığı zaman mutlu görmek istemem. Çalışan, öğrenen ve oynamak isteyen bir oyuncu görüyorum. Dünyanın en iyi takımının bir parçası olmak için zamana ihtiyaç var, Rodrygo ve Valverde'de olduğu gibi. Herkes bunu anlamalı."

        • 5

          REAL MADRİD MUHTEMEL 11

          Courtois, Vazquez, Asencio, Rüdiger, Mendy, Valverde, Tchouameni, Diaz, Rodrygo, Mbappe, Vinicius

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