Real Betis- Barcelona maçı için geri sayım sürüyor. La Liga'da çıktığı son 3 maçı kazanamayan Barça, son oynadığı Mallorca karşılaşmasını 5-1 yendi ve bu seriye son verdi. Bugün oynanacak Real Betis maçı öncesinde ise Barcelona'da Balde, Ter Stegen, Fati, Bernal, Christensen, Araujo gibi oyuncuların sakatlığı bulunuyor. Futbolseverler karşılaşma ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Real Betis- Barcelona maçı ne zaman?