İspanya La Liga'nın 27. haftasına lider giren Real Madrid, Real Betis'e konuk oldu.

Geçen hafta El Clasico'da Barcelona'ya mağlup ederek zirveye yerleşen eflatun-beyazlılar, rakibine 2-1 mağlup olarak büyük şok yaşadı. Ev sahibinin gollerini 40'ta Sidnei, 82'de ise Tello kaydetti. Zidane'ın öğrencilerinin tek golü ise 45'te penaltıdan Benzema'dan geldi.

Real Madrid bu sonuçla 56 puanda kalarak liderliği 58 puanlı Barcelona'ya kaptırdı. Real Betis ise puanını 33 yaptı.