Raviş'ten 'Seviyorum Desem'

2015 yılında yayınladığı 'Güzel Kadın' şarkısıyla 50 milyondan fazla dinlenme sayısına ulaşan şarkıcı Raviş, yeni çalışması 'Seviyorum Desem'in teaser'ının YouTube kanalından duyurdu.

Sanatçının videosu yayınlandıktan sonra YouTube'da trend videolar listesine girdi.

Raviş'in klibinde sosyal medya fenomenleri Özgür Balakar ve Yusuf Şenli yer aldı.

Söz müziği Turgut Raviş'e ait olan ve Utku Çılgın yönetmen koltuğuna oturduğu 'Seviyorum Desem' 5 Kasım saat 19.00'da müzikseverlerle buluşacak.