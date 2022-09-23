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Ravil Tagir kimdir? Milli Takım'a çağırılan Ravil Tagir kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı ve mevkisi neresi?

Ravil Tagir kimdir? Milli Takım'a çağırılan Ravil Tagir kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı, mevkisi neresi?

UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup son maçında Faroe Adaları ile karşılaşacak A Milli Takım'da maç öncesi kadroya Cenk Özkacar, Ravil Tagir, Berkay Özcan ve Umut Bozok kadroya dahil edildi. Ravil Tagir'in kafileye dahil edilmesinin ardından internet kullanıcıları, "Ravil Tagir kimdir? Milli Takım'a çağırılan Ravil Tagir kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı, mevkisi neresi?" sorularına yanıt aradı. İşte detaylar...

23.09.2022 - 20:54 | Güncelleme: ABONE OL

  • Türkiye-Faroe Adaları maçı öncesinde milli takım kadrosuna dahil edilen oyuncular arasında Ravil Tagir'de yer aldı. Bu gelişmenin ardından Ravil Tagir'in kim olduğu ve hangi takımlarda forma giydiği merak konusu oldu. Peki Ravil Tagir kimdir?  Milli Takım'a çağırılan Ravil Tagir kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı, mevkisi neresi? İşte merak edilen soruların yanıtı...

  • RAVİL TAGİR KİMDİR?

    Stoper bölgesinde görev yapan ve 1.82 boyunca olan Ravil Tagir, 2003 yılında Kazakistan'da dünyaya geldi. Ailesi 2002'de Bursa'ya taşındı. 

  • RAVİL TAGİR HANGİ TAKIMLARDA FORMA GİYDİ?

    Futbola Bursa Kültürspor'da başlayan Ravil, 2016'da Altınordu'ya transfer oldu ve alt yaş takımlarında oynamaya başladı. Ravil, 2019'da Altınordu as takımında oynamaya başladı. 18 Ağustos 2019'da Hatayspor ile oynanan 1. Lig karşılaşmasında ilk 11 başlayarak ilk kez Altınordu formasını giydi. 28 Eylül 2020'de İstanbul Başakşehir'e 2,5 milyon avro ve bir sonraki satıştan %30 pay karşılığında transfer oldu ve 3 yıllık sözleşme imzaladı. Başakşehir son olarak Ravil Tagir'in 2023-24 sezonunun sonuna kadar KVC Westerlo'ya kiralandığını açıklamıştı. 

  • RAVİL TAGİR  HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

    1,82 boyunda olan genç futbolcu, sağ ayağını kullanıyor ve defans mevkiinde oynuyor.

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