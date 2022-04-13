Raporla ilaç sistemi değişiyor mu?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan duyuruya göre, "Kronik Hastalıklarda Reçetesiz İlaç Temini" uygulaması 31 Mayıs 2022 tarihinde sona eriyor. Kronik hastalıklarda kullanılan ilaçlar, 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren hekim reçetesiyle eczanelerden temin edilecek.
SGK'DAN AÇIKLAMA
SGK'dan yapılan yazılı açıklamada, kronik hastalığı nedeniyle sağlık raporu olan hastaların ilaç temini hakkında şu ifadelere yer verildi:
"Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle vatandaşlarımızın sağlık hizmetine erişiminde
aksamaya neden olunmaması ve olası bulaş riskinin azaltılması amacıyla kurumumuz
tarafından sağlık raporlarının süresine ve bu raporlara istinaden reçetesiz temin edilecek
ilaçlara ilişkin kurumumuz internet sitesinde yayımlanan 18.03.2020 tarihli duyuru ile
bilgilendirme yapılmış ve bu kapsamda 01.01.2020 tarihi itibarı ile sonlanmış veya bu tarihten
sonra sonlanacak olan kronik hastalık raporlarının süresi uzatılarak vatandaşlarımızın doğrudan
eczanelerden ilaç temini yapması sağlanmıştır.
Kurumumuz internet sitesinde yayımlanan 29.11.2021 ve 21.01.2022 tarihli duyurularda yer
alan ilaç grupları dışında bulunan tüm ilaçların rapor süreleri 31.12.2022 tarihine kadar
uzatılmakla birlikte 01.06.2022 tarihi itibariyle tüm ilaçlar Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerine
uygun olarak düzenlenen hekim reçetesi karşılığında kurumumuzla sözleşmeli eczanelerden
temin edilebilecektir."
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