Rapçi Sefo, Reynmen'e dava açtı: "2,5 senedir ödeme alamıyorum"
Seyfullah Sağır olarak bilinen rapçi Sefo, 2021'de 'Bonita' şarkısında düet yaptığı Reynmen adıyla bilinen şarkıcı Yusuf Aktaş'a dava açtı; "Yaklaşık 2,5 senedir ödeme alamıyorum"
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Geçtiğimiz yaz katıldığı bir programda Reynmen’den parasını alamadığını ve aralarının bozuk olduğunu dile getiren ünlü rap’çi Sefo, bu açıklamalarıyla adeta bugünün sinyallerini vermişti.
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Sefo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Reynmen’e karşı hukuk mücadelesi başlattığını duyurdu. Paylaşımında, ihtarname belgesine de yer veren Sefo, Reynmen'in Bonita şarkısını hiçbir mecrada kullanamayacağını belirtti
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"TEK BİR ÖDEME ALMADIM"
Sefo, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: İşlerin bu noktaya gelmesinden dolayı üzgünüm. Böyle planlamamıştık, böyle konuşmamıştık, ama böyle oldu. Yaklaşık 2,5 senedir, sözlerini yazıp söylediğim, klibini bile kendi cebimden çektiğim 'Bonita' şarkısının gelirlerinden tek bir ödeme almadım.
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"BÖYLE BİTMESİ BENİ ÜZDÜ"
Yeri gelince haktan hukuktan bahsederler ama en iyi onlar yerler. Üç ya da beş, ne kadar olduğunu bilmiyorum ve umurumda da değil. Ancak bu mafyavari 'gelirlere çökme' tavrına karşı elimden gelen hukuki her şeyi yapacağım. Dostlukla yaklaşmaya çalıştığım bu ilişkinin böyle bitmesi beni üzdü.
Fotoğraflar: Instagram