Rangers'tan Ianis Hagi kararı!
İskoçya 1. Lig ekiplerinden Glasgow Rangers, 26 yaşındaki Rumen oyuncu Ianis Hagi ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.
Giriş: 20.05.2025 - 20:17 Güncelleme: 20.05.2025 - 20:22
İskoçya 1. Lig temsilcisi Glasgow Rangers, Gheorghe Hagi'nin oğlu Rumen on numara Ianis Hagi ile yollarını ayırdı.
Ianis Hagi dışında İskoç ekibinde Leon Balogun, Tom Lawrence, Vaclav Cerny, Neraysho Kasanwirjo ve Rafael Fernandes ile de yol ayrımına gidildi.
Ocak 2020'den beri Rangers'ta forma giyen Hagi, 130 maçta 20 gol - 28 asistlik performans gösterdi.
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