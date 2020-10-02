Spor yazarları, Galatasaray'ın Rangers'a 2-1 mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda ettiği maçı yorumladı...
LEVENT TÜZEMEN
Galatasaray teknik heyeti, Rangers analizini maalesef doğru yapmamış. Mücadele gücü yüksek, dirençli, agresif, yüksek tempolu bir takıma karşı orta alanda sadece Taylan ile çıkmak büyük hataydı. Fenerbahçe maçı "Tek Taylan ile oynamak çok riskli" şeklinde bir ikazdı. Takım savunmasını mükemmel yapan Rangers'a karşı 2-0 geriye düştükten sonra Etebo-Ömer ikilisini oyuna almak "Geçti Bor'un pazarı sür eşeğini Niğde'ye" örneğine benziyordu.
Etebo-Ömer ikilisinin ardından takım oyunundan uzak tamamen kendilerine oynayan Belhanda ve Feghouli'nin oyundan alınması, Diagne'nin girmesi Galatasaray'ı dengeli ve hücum edebilen bir takım haline çevirdi. Terim'in duygusal on biri 2-0 yenildi. Etebo-Ömer-Diagne üçlüsüyle değişen kadro 1-0 kazandı. Avrupa'dan elenmek üzücü. Zaten Galatasaray ligi ve Avrupa'yı zorlu fikstürde götüremez ve yıpranırdı. Uyarıyorum; Galatasaray'ın Onyekuru tipi bir oyuncuya acil ihtiyacı var.
OSMAN ŞENHER
Gerçekten çok üzüldüm. Biz maç öncesi Galatasaray için çok olumlu şeyler düşündük. Hatta sarı-kırmızılıların Glasgow Rangers’ı yenip Türkiye’ye lazım olan puanı kazandıracağından çok emindik. Bazen evdeki hesap çarşıda tutmuyor. Galatasaray gibi bir takımın böyle hatalar yaparak gol yeme lüksü yok ve olmamalı da.
Maalesef artık ne konuşsak boşuna. Ama şu kesin, biz bu kısır çekişmelerle uğraştığımız müddetçe hiçbir Türk takımı bundan sonra Avrupa’da başarılı olamayacak. Zaten olamıyor da… Feghouli desen senede 5 maç oynuyor. Artık o kısmet, hangi maçlara gelirse! Ancak dün gece maça ağırlığını koyup, takımına katkı sağlamasını gerçekten çok istedim. Maalesef ama, Feghouli bu! Daha fazlası çıkmıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!