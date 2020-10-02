Yani demem o ki İskoçya UEFA sıralamasında bizi geçer. Bizim teknik adamlarımız lütfen "Bizim Avrupalıdan bir farkımız yok" demesin. Komik oluyorlar. Ortalama değerleri bizimkilerin çok altındaki takımlara patır patır elenmeleri sıradan hale geldi. Bir zahmet Avrupa'yı daha çok izlesinler, kendilerini daha fazla geliştirmeye çalışsınlar. Ve kendilerine "Bu kadar futbolcumuz Avrupa'ya gidiyor. Bizden bir kişiye bile neden yurt dışından bakın Avrupa'dan değil yurt dışından herhangi bir teklif gelmiyor" sorusunu sorsunlar.