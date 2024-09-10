Rangers almadan Tavernier zor
James Tavernier'in ayrılığına Rangers'ın yerine takviye yapmadan onay vermesi zor görünüyor. Beşiktaş başta olmak üzere ilgilenen diğer takımların bu nedenle ocak ayını beklemesi gerekebilir.
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Transfer döneminde ismi Beşiktaş'la anılan sağ bek James Tavernier ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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Old Firm'de 3-0'lık Celtic yenilgisinin ardından taraftarların hedef tahtasına koyduğu isimlerin başında gelen tecrübeli oyuncu için transfer söylentileri yeniden başklarken Rangers'ın yeni bir takviye yapmadan böyle bir ayrılığa izin vermesi zor görünüyor.
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İskoçya'da transfer penceresinin kapanmasının ardından Rangers'ın böyle bir takviye için ocak ayını beklemesi gerekiyor.
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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst da çok beğendiği eski öğrencisi için olumlu rapor verirken siyah-beyazlılar oyuncuyla ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye devam edecek.
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Tavernier'in Rangers ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. 32 yaşındaki sağ bek 67 maçta süre bulunurken 125 gol ve 131 asistlik katkı verdi