Marcao'nun yerine görev yapan Alpaslan, yeni olmasına rağmen Marcao'yu çok aratmadı. Deplasmanda rakibe verilebilecek pozisyonlar var. Bunları da makul görüyorum. Muslera'nın ne kadar önemli bir yetenek olduğunu bir kez daha gördük. Fatih Hoca'nın kafasında deplasmanda fizik gücü yüksek, daha atletik ve topu daha çok kontrol eden bir oyuncu ile oynama düşüncesi vardı. Bu düşüncesinin sonuçlarını da belli miktarda gördü.