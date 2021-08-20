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Randers - Galatasaray maçı sonrası yazar yorumları - GS haberleri

Randers - Galatasaray maçının yazar yorumları

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, Danimarka'nın Randers takımıyla deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Temsilcimiz, 25. dakikada Kerem ile öne geçti. 54'te Lauenborg sonucu belirleyen golü attı. Galatasaray, 26 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak rövanşta tur arayacak. Spor yazarları Randers - Galatasaray maçını yorumladı

20.08.2021 - 10:04 | Güncelleme: FUTBOL

  • İBRAHİM YILDIZ: Galatasaray, Randers’e göre daha iyi bir takım. Kaliteli oyuncuları var. Biraz dikkatli olsalar Danimarka’dan galibiyetle dönebilirlerdi. İstanbul’da farklı bir skor alacaklarını söyleyebiliriz.

  • Ayrıca Muslera’dan söz etmek gerekirse form düşüklüğü yaşadığı gözüküyor. Yaptığı bir hata maçın tüm akışını değiştirebilirdi. Sezona iyi başlamadı. Yine de tecrübesi ile bu durumdan çabuk kurtulacaktır.

  • Şunu da kabul etmek gerekir ki her şeye karşın Galatasaray’ın geniş ve iyi bir kadrosu var. Bu da Fatih Terim’in elini güçlendiriyor. Hem lig de hem de Avrupa maçlarında Sarı-Kırmızılılar daha iyi maçlar çıkaracaktır. Bir iki hafta sonra diğer takımlar gibi oturmuş bir takım izleyeceğiz.

  • ALİ GÜLTİKEN: Oyundan ve skordan çok mutlu muyuz? Dolu dolu 'evet' diyemiyoruz... Mutsuz muyuz? Mutsuz da değiliz. Galatasaray, maçın genelinde düşündüğü oyun planında kalarak hem oyunu belli bir noktada tuttu hem de skor olarak istediğinin bir bölümünü cebine koydu. 

  • Marcao'nun yerine görev yapan Alpaslan, yeni olmasına rağmen Marcao'yu çok aratmadı. Deplasmanda rakibe verilebilecek pozisyonlar var. Bunları da makul görüyorum. Muslera'nın ne kadar önemli bir yetenek olduğunu bir kez daha gördük. Fatih Hoca'nın kafasında deplasmanda fizik gücü yüksek, daha atletik ve topu daha çok kontrol eden bir oyuncu ile oynama düşüncesi vardı. Bu düşüncesinin sonuçlarını da belli miktarda gördü. 

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