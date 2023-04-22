"HEPİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Cenazeye katılanlar arasında yer alan usta oyuncu Altan Gördüm, "Hepimizin başı sağ olsun. Rana Ağabey ile Ankara Sanat Tiyatrosu'ndan tanışıyorum. Benim girdiğim dönemde onun oyunları vardı. Daha önceden seyirci olarak takip ediyorduk. Hatta bizim kurslarımıza bazı derslerimize eğitmen olarak gelmişti. Her zaman söylüyoruz; ölüm kaçınılmaz ama kaç yaş olursa olsun her ölüm erken ölümdür... Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

"YERİ DOLDURULUR MU, BİLMİYORUM"



Vahide Perçin, "Rana Ağabey'i daha geç tanıyanlardanım. Ankara Sanat Tiyatrosu'nda tanıştım. Yeri çok zor doldurulacak. Doldurulur mu, bilmiyorum. Çok üzgünüz" dedi.