Ünlü şarkıcı Justin Bieber'dan kötü haber... Eşi Hailey Baldwin'in ardından Bieber da sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Bieber, yaptığı açıklamada, Ramsay Hunt sendromuna yakalandığını belirtirken konserlerini ertelemek zorunda kaldığını ifade etti. Hayranlarından dua isteyen Bieber'in hastalığı, günün en çok merak edilen konuları arasında da yerini aldı. Kısmi yüz felci olarak tanımlanan Ramsay Hunt sendromu ile ilgili merak edilenleri derledik. İşte, Ramsay Hunt sendromu nedir, neden olur ve belirtileri neler sorusunun cevabı...
RAMSAY HUNT SENDROMU NEDİR?
Ramsay Hunt sendromu (RHS) akut olarak gelişen fasial felç ve buna neden olan Varicella Zoster Virusuna (VZV) bağlı dış kulak kanalının, kulak derisinin veziküler lezyon birlikteliğidir. Bell felci gibi %50 spontan iyileşme sıklığı olmasına rağmen Ramsay Hunt sendromunun morbitesi daha yüksek, komplikasyonları daha tehlikelidir. VZV birkaç on yıllık latans devrinden sonra, özellikle yaşlılarda ve immun yetmezliği olan kişilerde, genikulat ganglionunda Herpes Zoster veya Ramsay Hunt sendromu şeklinde reaktivasyon gösterebilir. Nadir olarak,VZV büyük serebral arterlere yayılarak vaskülopati ya da vaskülite neden olarak strokla sonuçlanabilir.
Kanser, immun yetmezlik sendromu gibi immun yetmezliği olan kişilerde virus daha derin dokulara penetre olabilir. Ender olarak miyelit, küçük damar vaskülopatisi, sinüs ven trombozu, serebellit, ensefalit, ventrikülit, kalıcı işitme kaybı gibi komplikasyonlar gelişebilir. Varicella Zoster virusu için kan ve BOS'ta yapılan çalışmalar arasında en hızlı ve sensitif test polimeraz zincir reaksiyonudur (PCR). Biz serebral sinüs ven trombozu ile komplike olan Ramsey-Hunt sendromu olan bir olgu sunduk. Hastaya antikoagülasyon ve asiklovir tedavisi verildi. Erken tedavi ile fasial sinir felci ve sinus ven trombozu düzelebilir.
RAMSAY HUNT SENDROMU BELİRTİLERİ
- Deride ağrılı veziküller
- Ağızda yumuşak damak erozyonları ve ülserleri
- Tat alma bozukluğu (dil ipsilateral-ön bölgesinde)
- Güçlü ağrı
- Ateş
- Gözyaşı akması
- Sensorinöral işitme sorunları
- Vertigo
- Bölgesel lenfadenopati
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