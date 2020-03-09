Ramo 9. bölüm öncesi 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. BKM imzalı Show TV dizisi Ramo'da bu hafta heyecan dorukta olacak...

“O ALPAY'LA GÖRÜLECEK SON BİR HESABIMIZ VAR!"

BKM imzalı, Show TV’nin sevilen dizisi Ramo’nun 9. bölüm 3. tanıtımı yayınlandı. Alpay'ın saldırıları sonrası öfkeden deliye dönen Ramo'nun savaş emrini verdiği tanıtımda çatışma sahneleri nefesleri kesiyor. Süleyman Ağa'ya silah çeken Halef kim olduğunu öğrenmek isterken; Fatoş, Hasan ve Fidan için gözyaşı döküyor. Ramo'nun "Başımız sağolsun!" sözleri merak uyandırırken patlayan silah sesi “Fidan vuruldu mu?” sorularını akıllara getiriyor.

RAMO’DA NELER OLACAK?

Ramo, Alpay’ın saldırısından son anda kurtulmuştur. Ramo’yu kurtaran Yavuz, kartlarını açık oynamaya karar verir. Yavuz ve Ramo artık birlikte hareket edeceklerdir. Ancak Alpay’ın beklenmedik saldırıları sonucunda mahalle yangın yerine dönmüş, birçok kayıp verilmiştir.

Hasan ve Şahin mahallede bir süre dirense de yakalanır ve rehin alınırlar. Fidan da rehin alınanlar arasındadır. Neco’nun kendi yaptığı plan ters tepmiştir. Alpay onlara da saldırmış, Süleyman’ı almak istemiş ama başarılı olamamıştır. Sibel ve Neco rehin alınır.

Alpay rehineler karşılığında Adana komisyonu ile pazarlık yapar. Rehinelerin hayatı bu yapılan pazarlığa bağlıdır. Halef ise Süleyman’ı saldırıların arasından kaçırmayı başarmıştır. Halef’in aklında tek bir soru vardır. Ben kimim? Süleyman’dan kendi gerçeklerini öğrenmek ister. Süleyman’ın sakladığı geçmiş, onu kendi sonuna doğru götürmektedir. Alpay’ın rehinelerin hayatları için verdiği süre giderek azalmaktadır. Alpay komisyonun zaman kazanmak için kendisini oyaladığını anlayınca, harekete geçer… Zaman Ramo’nun aleyhine işler. Sevdiklerini kurtarmak için fazla vakti kalmamıştır.

BKM imzalı, senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu dizide ‘Ramo’ karakterine can veren Murat Yıldırım ile birlikte Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi oyuncular yer alıyor.

Ramo, yarın akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!



İşte Ramo’nun 9. Bölüm 3. Tanıtımı:

İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ