Show TV'nin beğenilen dizisi Ramo her cuma akşamı yayınlanıyor. Başarılı kadrosuyla dikkat çeken Ramo dizisinin konusu ne? Oyuncuları kimler? Oyuncularının gerçek isimleri neler? İşte Ramo dizisiyle ilgili merak edilenler...
RAMO NEREDE ÇEKİLİYOR?
Önce Adana'da başlayan Ramo dizisinin çekimleri, şimdi ise İstanbul'da yapılıyor.
RAMO DİZİSİ KONUSU
Ramo'nun konusu "Haksızlığa karşı baş kaldıran ve sevgiyi her şeyin önüne koyan Ramo’nun sıradışı hayatının hikayesi ile aile, adalet, intikam, dostluk ve aşk eksenindeki derin çatışmalar" şeklinde özetlenebilir. Ramo'nun oyuncu kadrosu haberimizde...
RAMO DİZİSİ OYUNCULARI
RAMO (MURAT YILDIRIM)
Kanla değil sevgiyle bağlanan sımsıcak bir ailenin gözü kara lideri. Zeki, iş bitirici, kendine has yöntemleri olan biri. Düşmanlarına karşı acımasız, sevdiklerine ve mazlum insanlara karşı merhametli fedakâr bir adam… Geçmişi bir zırh gibi kuşanan Ramo’nun, ailesi için yapamayacağı şey yoktur. Fakat sevdiklerini korumak için aldığı kararlar hem kendini hem de ailesini büyük bir savaşa sürükleyecektir… Ve aşka!
MURAT YILDIRIM KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?
1979 yılında Konya'da doğan Murat Yıldırım Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Üniversite yıllarında Yıldız Teknik Üniversitesi Oyuncuları'nda (YÜO) amatör olarak tiyatro çalışmalarında bulundu.
2004 yılında Kadir İnanır'ın başrollerinde rol aldığı "Bütün Çocuklarım" dizisiyle televizyon dünyasında tanınan Yıldırım, "Fırtına", "Asi", "Aşk ve Ceza" ve "Suskunlar" gibi ses getiren televizyon dizilerinde yer aldı. Yıldırım, 2017 - 2019 yılları arasında "Kim milyoner olmak ister?" adlı programın sunuculuğunu üstlendi. Başarılı televizyon dizilerinin yanı sıra sinema filmlerinde de yer alan Yıldırım, "Güz Sancısı", "Araf ve Kırımlı"nın ardından "Kocan Kadar Konuş" filminde de rol aldı.
Murat Yıldırım, 2020 Ocak ayında başlayacak olan Ramo dizisinde "Ramo" karakterini canlandırıyor.
SİBEL (ESRA BİLGİÇ)
Yer altı dünyasının patronu Cengiz'in kızı… Aklı başında, iyi eğitim almış, cesur, güçlü bir kadın. Çok sevdiği babasına ve ailesine karşı açılan beklenmedik savaş, Sibel’in hayatını kökten değiştirir. Kim dost kim düşman ayırt edemez. Tüm bu karışıklığın içinde yaşadığı asıl savaş ise ruhundadır. Aşk mı? Nefret mi?
ESRA BİLGİÇ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?
1992 yılında Ankara Yenimahalle’de doğdu. 2011 yılında Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkileri bölümünü kazandı. İlk projesi olan ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisindeki Halime Sultan karakteri ile oyunculuk kariyerine başladı. Londra’daki Royal Academy of Dramatic Arts’ta drama ve ses eğitimi alan Bilgiç, aynı zamanda piyano ve binicilik dersleri de alıyor. Şu an İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitimine devam eden genç oyuncu, ‘Ramo’da Sibel karakterini canlandırıyor.
CİHANGİR (OLGUN ŞİMŞEK)
İstanbul’da iş dünyasının en ünlü simalarından biri. Hayırsever iş insanı olarak biliniyor. Tabii bu görünen yüzü. Bir de diğer yüzü var. Zifiri karanlık yüzü. Geçmişi de karanlık, şimdisi de. Yer altı dünyasında kendini İstanbul’un sahibi olarak görüyor. Müthiş bir zekası var. Her sorunu satranç oynar gibi, taktiklerle çözüyor. Hayatta önem verdiği tek şey ailesi. Ailesi söz konusu olduğunda dünyaya savaş açabilir. Tek zaafı var, kızı Nehir. Ramo’nun baş düşmanı.
OLGUN ŞİMŞEK KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?
1971 yılında Bursa'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda eğitim gördü.
HASAN (İLKER AKSUM)
Ramo’nun abisi. Saf, temiz deli dolu bir adam… Hırslarından arınmış, karısıyla ve çocuklarıyla mutlu bir hayat sürüyor. Ailesi için kendini ateşe atmaktan çekinmeyen bir adam… Ramo’yu her daim destekleyip onun yanında duracak olan insanlardan biri…
İLKER AKSUM KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?
İlker Aksum, 23 Mayıs 1971 tarihinde Isparta’da doğmuştur. Annesinin adı Nurten Aksum'dur. İlkay ve Alpay adında ikiz kardeşleri vardır. Babası Mehmet Bülent Aksum subay pilottur. İlker Aksum, Etimesgut Şeker İlkokulu'nda başlar okul hayatına. Mehmetçik Lisesi'nden mezun olur. 1989 yılında girdiği Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarını 1993 yılı sonunda bitirmiştir.
1994 yılının yazında Antalya Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı. İlk profesyonel rolü Hamlet oyununda Ophelia rolüdür. İki sene 10 küsur oyunda rol aldı. Kadro açılmadığı için ayrılıp 1996'da İstanbul'a yerleşti. Kısa bir süre sonra askerliğini Kars Sarıkamış'ta yaptı. Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda kısa bir süre, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda bir yıl çalıştı. Okul arkadaşı Devin Özgür Çınar'ın teklifiyle “Sır Dosyası” dizisinde bir bölüm oynadı. Bu sayede Taylan Biraderler ile tanıştı. Ve kısa süre içinde kendisini başrolünü en meşhur Şempanze'mizin oynadığı “Çarli” dizisinin Afakan Dayı’sı olarak buldu.
İlker Aksum, 2006’da ilk sinema filmi olan, Durul ve Yağmur Taylan kardeşlerin yönettiği Küçük Kıyamet’le 28. Siyad Türk Sineması Ödülleri’nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü’nün sahibi oldu.
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