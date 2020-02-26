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BKM imzalı, Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Ramo’nun, ekrana gelen yedinci bölümde heyecan doruklara ulaştı. Adana komisyonundan yıllar önce hayatını kurtardığı Yılmaz'ın da yardımını alan Ramo, tüm konseyi öldürecek operasyonları eş zamanlı olarak başlattı.

Komisyondan iki kişi planlandığı gibi öldürülürken, Süleyman Ağa pavyondaki suikasttan aldığı bir telefonla haberdar oldu. Alpay da son anda haber alarak kurtulmayı başardı. Süleyman Ağa ise kaçmaya çalışırken karşısında Ramo'yu buldu. İki düşmanın karşı karşıya kaldığı final anında nefesler tutuldu.

İşte o anlar;

Ramo büyük savaşı başlatıyor;

SOSYAL MEDYA #RAMONUNPLANI’NI KONUŞTU!

Ramo, dün akşam yayınlanan yedinci bölümüyle ABC1 20+'da 5,28 izlenme oranı (rating),11,28 izlenme payı (share),AB’de 4,15 izlenme oranı (rating),9,50 izlenme payı (share),Total’de 6,07 izlenme oranı (rating),13,84 izlenme payı (share) elde etti. #RamonunPlanı etiketi Twitter Türkiye'de 9 saat 55 dakika, dünyada ise 1 saat 30 dakika TT listesinde kaldı.

"BU SANA SON DOKUNUŞUM SİBEL!"

Yavuz'un gerçekleri öğrenmesi üzerine Ramo, planları erkene çekmeye ve bir an evvel savaşı başlatmaya karar verdi. Fidan, Hasan ve Boz'la beraber planı kuran Ramo, anlaşmayı bozup Fatoş'u da alacağını söyledi. Evde kimse tarafından istenmeyen Sibel'i Ramo'nun koruması; Neriman, Doğan ve Şahin ile aralarında büyük bir gerilimin yaşanmasına sebep oldu.

Ramo her şeye rağmen Sibel'i korurken, ikili arasında duygusal anlar yaşandı. Ramo'nun Sibel'i öptüğü ve "Bu sana son dokunuşum Sibel. Bizim için bir gelecek yok!" sözleriyle veda ettiği anlar izleyenleri derinden etkiledi.

ALPAY'DAN DOĞAN VE ŞAHİN'E TUZAK!

Doğan ve Şahin olacaklardan habersiz şekilde Alpay'ın peşine düştü. Doğan, Neşe'yi kullanarak Alpay'ın yerini öğrendi ancak öldürmek için mekana gittiklerinde kötü bir sürprizle karşılaştı. Neşe'nin her şeyi Alpay'a anlatmasıyla Doğan ve Şahin tuzağın içine düştü.

Onları ölümden Süleyman Ağa kurtarırken, Alpay’a karşılık Ramo’yu istedi. Sibel'in de Ramo'ya bir teklifi vardı. Ramo'ya ailesinden bir daha kimseye zarar vermemesi karşılığında birlikte hareket etme teklifinde bulundu ancak Ramo bunu kabul etmedi.

RAMO VE DOĞAN ARASINDA İPLER KOPTU!

Ramo’nun kararıyla Boz’un aile meclisine girmesi; Doğan ve Şahin için bardağı taşıran son damla oldu. Giderek artan gerginlik sonrası Ramo’nun Doğan’a tokat atmasıyla tüm ipler koptu. Neco'nun giderek yakınlaşma çabalarından deliye dönen Fatoş silahla Neco'yu vurdu.

Fatoş'un Neco'yu vurduğu anlar;

Ramo'dan Doğan'a tokat;

Ramo, Salı akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!