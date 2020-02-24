Ramo’da büyük savaş başlıyor!

24 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
BKM imzalı, Show TV’nin sevilen dizisi Ramo’nun 7. bölüm 3. tanıtımı yayınlandı. Mahalleye gelen Sibel’in Doğan ile Şahin’in tepkisiyle karşılaştığı ve gözyaşlarına hakim olamadığı duygusal anların ekrana geldiği tanıtımda büyük savaş başlıyor. Çekilen silahlar heyecan dolu anlara sahne olurken, Halef’in başına silah dayayan Ramo’nun neler yapacağı merakla bekleniyor.
RAMO’DA NELER OLACAK?
Ramo aile meclisini toplar. Uzun yıllardır bekledikleri, hazırlandıkları gün artık gelmiştir. Hayatta kalmak için tek bir yol vardır. Savaşmak...
Doğan, Ramo’nun babasının intikamını alamayacağına inanır. Bu yüzden Alpay’dan intikam almak için bir plan yapar. Şahin’le birlikte Alpay’ın peşine düşerler. Alpay’ın itirazlarına rağmen Adana Komisyonu, Ramo’ya çok önemli bir petrol sevkiyat görevi verir. Ancak bunu hazmedemeyen Alpay, Ramo’nun yanlış yapmasını ister.
Sevkiyatın başarısız olması için harekete geçer. Sibel ise mahallededir. Ancak evin kadınları Sibel’i kabullenmek istemezler. Onu anlayan ve ona iyi davranan sadece Sebahat’tır. Sebahat anlattıkça, Sibel Ramo’nun geçmişine gider. Ramo’nun hiç anlatmadığı geçmişin kapıları Sibel’e açılır. Mahalledeki hazırlıkları fark eden Sibel, ailesi için endişelenir. Ramo’nun karşısına çıkan Sibel’in ondan tek bir isteği vardır. Artık sevdiklerinin zarar görmemesi…
BKM imzalı, senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu dizide ‘Ramo’ karakterine can veren Murat Yıldırım dışında Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi oyuncular yer alıyor.
Ramo, yarın akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!
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