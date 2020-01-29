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BKM imzalı, Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Ramo, ekrana gelen üçüncü bölümüyle yine izleyenlerin beğenisini kazandı. Heyecan dolu bölümde Boz’un Neco’nun alnına dayadığı silahla birlikte iki aile arasında giderek yükselen gerilime dur demek isteyen Fatoş, ailesinin geleceği için Neco’ya gitmeye karar verdi.

Diğer tarafta Sibel ise “Asla evlenmem!” dediği Ramo’nun kapısına geldi. Daha fazla kan ve gözyaşı dökülmesini istemeyen Fatoş ve Sibel’in kendilerini feda ettiği final sahnesi izleyenleri derinden etkiledi.

SOSYAL MEDYA #RAMOGÜNÜ DEDİ!

Ramo, dün akşam yayınlanan üçüncü bölümüyle ABC1 20+'da 5.92 izlenme oranı (rating),12.58 izlenme payı (share),AB’de 4.90 izlenme oranı (rating),11.63 izlenme payı (share),Total’de 6.92 izlenme oranı (rating),14.46 izlenme payı (share) elde etti. #RamoGünü etiketi Twitter Türkiye'de 10 saat 30 dakika dünyada ise 3 saat 50 dakika TT listesinde kaldı.

RAMO’DA HÜKÜM VERİLDİ!

Yavuz’un boynuna ilmek geçirdiği Ramo bir kamyonete bindirilip, Adana’nın yönetildiği odaya götürüldü. Aile üyelerinin her yerde aradığı Ramo’yu, Fidan da Yavuz’u tehdit ederek bulmaya çalıştı. Barış isteyen Cihangir Bey’in kararı Ramo’ya açıklandı. Ramo, kuralları çiğnemenin bedeli olarak cezasını çekecek ve sulhu sağlayacaktı. Bunun tek yolu da eski usulde kız alıp kız vermekti.

Ramo’nun Sibel’le, Neco’nun da Ramo’nun kardeşi Fatoş’la evlenmesini isteyen İstanbul’un kararına iki ailenin üyeleri de karşı çıktı. Ramo kararı kabul ettiği sırada Boz ve Fatoş’un aşkları ortaya çıktı. Ramo’ya yakalanan aşıkların itirafı Ramo’yu öfkeden deliye döndürürken, Fatoş’un abisiyle duygusal yüzleşmesi izleyenleri derinden etkiledi.

İşte o anlar;

BOZ, NECO’NUN KARŞISINA ÇIKTI!

Diğer yandan ailenin başına geçen Süleyman’dan gizli iş çeviren Halef ve Neslihan, Seyhan’ın cezaevindeki ağabeyi Ceyhan’la iş birliği yaptı. Ceyhan’a, kardeşi Seyhan’ı Ramo’nun öldürdüğünü ve kendilerine tuzak kurduğunu söyleyen Halef, Ceyhan’ı Ramo’ya karşı kışkırttı. Barışın sağlanması için Ramo’yla evlenmesi gerektiğini öğrenen ve gözyaşlarına hakim olamayan Sibel, kararı kabul etmedi.

Neco’dan verilen hükmü öğrenen Boz ise mahalleyi terk ederken ardında gözü yaşlı Fatoş’u bıraktı. Fatoş’un Boz’un arkasından ağladığı anlar izleyenleri de gözyaşlarına boğdu. İstanbul’un hükmü karşısında ne yapacağını şaşıran Ramo Fatoş’u, Neco’ya vermekten vazgeçtiğini aile meclisinde bildirdi. Ramo’nun kararından habersiz olan Boz, bu sırada Neco’nun karşısına çıkma hazırlığı yapıyordu. Neco’nun Fatoş ile evleneceğini öğrenen Boz, onu öldürmek için evlerine baskına gitti. Neco’ya silah doğrultan Boz’u son anda Ramo vazgeçirdi. Heyecan dolu anları ekran başındakiler nefeslerini tutarak izledi.

“Seninle asla evlenmeyeceğim Ramo!”

Ramo, Boz’u vazgeçiriyor;

YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

Ramo’nun 4. bölüm tanıtımı yayınlandı. Sibel’in, “Seni öldürmeye yemin ettim Ramo!” sözlerinin yankılandığı tanıtımda Sibel Ramo ile Fatoş ise Neco ile nikah masasına oturuyor. Fatoş’un ailesi için kendini feda ettiği görülürken, çekilen silahlar heyecanı yükseltiyor.

BKM imzalı, senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu dizide ‘Ramo’ karakterine can veren Murat Yıldırım dışında Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi oyuncular yer alıyor.

Ramo, Salı akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

İşte Ramo’nun 4. Bölüm Tanıtımı:



