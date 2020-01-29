BKM imzalı, Show TV’nin yeni dizisi Ramo’nun 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Sibel’in, “Seni öldürmeye yemin ettim Ramo!” sözlerinin yankılandığı fragmanı Sibel Ramo ile Fatoş ise Neco ile nikah masasına oturuyor. Fatoş’un ailesi için kendini feda ettiği görülürken, çekilen silahlar heyecanı yükseltiyor.

RAMO’DA NELER OLDU?

Ramo bu akşam heyecan dolu 3. bölümüyle ekrana geldi. Yavuz’un boynuna ilmek geçirdiği Ramo bir kamyonete bindirilip, Adana’nın yönetildiği odaya götürüldü. Aile üyelerinin her yerde aradığı Ramo’yu, Fidan da Yavuz’u tehdit ederek bulmaya çalıştı. Barış isteyen Cihangir Bey’in kararı Ramo’ya açıklandı. Ramo, kuralları çiğnemenin bedeli olarak cezasını çekecek ve sulhu sağlayacaktı. Bunun tek yolu da eski usulde kız alıp kız vermekti.

Ramo’nun Sibel’le, Neco’nun da Ramo’nun kardeşi Fatoş’la evlenmesini isteyen İstanbul’un kararına iki ailenin üyeleri de karşı çıktı. Ramo kararı kabul ettiği sırada Boz ve Fatoş’un aşkları ortaya çıktı. Ramo’ya yakalanan aşıkların itirafı Ramo’yu öfkeden deliye döndürürken, Fatoş’un abisiyle duygusal yüzleşmesi izleyenleri derinden etkiledi. Diğer yandan ailenin başına geçen Süleyman’dan gizli iş çeviren Halef ve Neslihan, Seyhan’ın cezaevindeki ağabeyi Ceyhan’la iş birliği yaptı. Ceyhan’a, kardeşi Seyhan’ı Ramo’nun öldürdüğünü ve kendilerine tuzak kurduğunu söyleyen Halef, Ceyhan’ı Ramo’ya karşı kışkırttı. Barışın sağlanması için Ramo’yla evlenmesi gerektiğini öğrenen ve gözyaşlarına hakim olamayan Sibel, kararı kabul etmedi. Neco’dan verilen hükmü öğrenen Boz ise mahalleyi terk ederken ardında gözü yaşlı Fatoş’u bıraktı. İstanbul’un hükmü karşısında ne yapacağını şaşıran Ramo Fatoş’u, Neco’ya vermekten vazgeçtiğini aile meclisinde bildirdi. Ramo’nun kararından habersiz olan Boz, bu sırada Neco’nun karşısına çıkma hazırlığı yapıyordu. Boz, Neco’nun başına dayadığı silahla izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi. İkili arasında olacaklar şimdiden merak uyandırdı.

BKM imzalı, senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu dizide ‘Ramo’ karakterine can veren Murat Yıldırım dışında Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi oyuncular yer alıyor.

Ramo, 4 Şubat Salı akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!