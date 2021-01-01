Show TV'nin her bölümü ayrı bir heyecan fırtınası olan dizisi Ramo, 27. yeni bölümüyle izleyicisin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sevilen dizinin yeni bölümünde heyecan doruğa çıkacak. İşte Ramo 27. yeni bölüm fragmanı...

"BANA RAMO DERLER!"

Show TV’nin sevilen dizisi, BKM imzalı Ramo’nun merakla beklenen 27. bölüm tanıtımı yayınlandı. Aksiyon dolu anların heyecanı yükselttiği tanıtımda Yavuz'un işini bitiren Ramo'nun yeni hedefi merak konusu oluyor.

RAMO 26. SON BÖLÜM İZLE



RAMO’DA NELER OLDU?

Ramo, Cihangir'i bitirecek yeni hamlesini yaptı ve Köksal'ı da oyunun içine kattı. Cihangir'i masada zor durumda bırakmak isteyen Ramo, Köksal ile Cihangir'i karşı karşıya getirince işler karıştı. Köksal'ın öldüğünü söyleyen Cihangir, bu gelişmeyle masada büyük bir güç kaybederken, uzun zaman sonra Köksal ile yüzleşti.

Yalnız kaldıklarında Köksal'ı tehdit eden ve akşam yemeğine çağıran Cihangir, işini bitirmek için harekete geçti. Cihangir'in planını bozan ve Köksal'ın güvenliğini sağlayan ise Serdengeçtiler oldu. Köksal'ı alamayan Cihangir, hem Köksal'ı hem de Doğu'yu ortadan kaldırmak için Çilingir'e başvurdu. Çilingir'in adamları tarafından aranan Doğu ise kendini bilerek yakalatarak Cihangir'i öldürmek için plan yaptı ancak tuzağı fark eden Cihangir, Doğu'yu öldürme emri verdi.

Onu ölümden son anda kurtaran ise Ramo oldu. Masada Cihangir'e karşı eli güçlenen Ramo, raconu hatırlatarak Cihangir'den Sibel'i istedi. Cihangir ise Sibel'i almaya gelecek olan Ramo'nun ölüm planını devreye soktu. Tam o anlarda Nadya'nın gelmesiyle birlikte Ramo, ölümden kurtuldu ve Sibel'i de alarak evden çıktı. Ramo, Çilingir'i ve tetikçilerini bitirmek için Serdengeçtiler ile tasarladığı planla tüm düzeni yıktı. Finalde ise Yavuz'un karşısına çıkan Ramo, onu vurarak öldürdü!

Ramo, 8 Ocak Cuma akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!