Show TV'nin her bölümü ayrı bir heyecan fırtınası olan dizisi Ramo, 26. yeni bölümüyle izleyicisin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sevilen dizinin yeni bölümünde heyecan doruğa çıkacak. İşte Ramo 26. yeni bölüm 2. ön izlemesi...

RAMO 26. BÖLÜM 2. ÖN-İZLEME

"SENDEN VAZGEÇMEM..."

Show TV’nin sevilen dizisi, BKM imzalı Ramo’nun yeni bölümünden ikinci ön izleme sahnesi yayınlandı. Ramo ile Sibel'in duygusal anlarının ekrana geldiği sahnede ikilinin beraber söylediği şarkı seyircileri derinden etkiliyor.

RAMO’DA NELER OLACAK?

Ramo’un tek hedefi Sibel’i Cihangir’in evinden almaktır. Cihangir’in hedefi ise bunu başarmadan Ramo’yu öldürtmek. Bunun için de Sibel’i kullanacaktır. İstanbul’da bütün ibreler Cihangir’e dönmüşken Yavuz’un gelişiyle her şey altüst olur. Buna en çok öfkelenen de Ramo’dur. Fidan halasının intikamını almak isteyen Ramo’nun önüne büyük engeller çıkar, Yavuz dokunulmazlık almıştır.

RAMO 25. SON BÖLÜM İZLE