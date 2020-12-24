Ramo 26. yeni bölüm için heyecan dorukta! Yeni sezonuyla da oldukça ilgi gören dizinin 26. bölümü büyük gerilime sahne olacak...



"BU GECE BU EVDEN SEN DEĞİL, RAMO'NUN ÖLÜSÜ ÇIKACAK!"

Show TV’nin sevilen dizisi, BKM imzalı Ramo’nun 26. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Aksiyon dolu anların ekrana geldiği tanıtımda Ramo'yu öldürmek isteyen Cihangir'in yapacağı yeni hamle merakla bekleniyor.

RAMO 26. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

RAMO’DA NELER OLACAK?

Ramo’nun tek hedefi Sibel’i Cihangir’in evinden almaktır. Cihangir’in hedefi ise bunu başarmadan Ramo’yu öldürtmek. Bunun için de Sibel’i kullanacaktır. İstanbul’da bütün ibreler Cihangir’e dönmüşken Yavuz’un gelişiyle her şey altüst olur. Buna en çok öfkelenen de Ramo’dur. Fidan halasının intikamını almak isteyen Ramo’nun önüne büyük engeller çıkar, Yavuz dokunulmazlık almıştır.

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Mehmet Yılmaz Ak, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Pelin Körmükçü, Hakan Gerçek, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.