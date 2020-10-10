Ramo son bölümü izleyemeyenler için detaylar haberimizde. Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi, BKM imzalı Ramo'nun dün akşam ekrana gelen 15. bölümü yaşanan çarpıcı gelişmeleri ve hız kesmeyen aksiyonuyla Cuma akşamına damgasını vurdu. Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Yiğit Özşener, İdil Fırat, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Pelin Körmükçü, Hakan Gerçek, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.

RAMO 15. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

RAMO 15. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Sibel, Ramo için bir kez daha kendini feda ederek Cihangir'in evine geri dönmek zorunda kalırken Fidan, Sibel'in yaptıklarının arkasındaki gerçek nedeni öğrendi. Vahap'ın kurduğu tuzak yüzünden yaşanan patlamada Ramo'nun, Doğu'nun hayatını kurtarması Cihangir'i şüpheye düşürdü. Ramo'nun, Köksal'la çalıştığından şüphelenen Cihangir, Ramo'ya büyük bir oyun oynadı. Kürşat'a karşı bir görev vererek Ramo'dan ucunda ölüm olan bir işe kalkışmasını istedi. Pompacılar yardıma ihtiyacı olan çocukları, onlara zorla hırsızlık yaptıran Kudret'in elinden kurtararak İstanbul'daki bir adaletsizliğe daha müdahale etti. Ramo, zekice yaptığı planla Cihangir'in verdiği ölümcül görevin üstesinden gelmeyi başardı. Pompacılar, Kürşat'ın paralarına el koyarken öte yandan bu görevin içinde Doğu'nun da olması Ramo'yu hiç istemediği bir noktaya getirdi. Finalde Kürşat'ın adamlarının, görev sırasında Doğu'yu gördüğünü söyleyen Cihangir, Ramo'dan Doğu'yu öldürmesini istedi. Köksal'a oğlunu koruyacağına dair söz veren Ramo, tetiği çekebilecek miydi?

RAMO 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Show TV’nin sevilen dizisi, BKM imzalı Ramo’nun 16. bölüm tanıtımı yayınlandı. Ramo, Cihangir'e karşı savaş açacağının ilk sinyallerini veriyor.