Ekranların sevilen dizisi Ramo 14. bölüm ile nefesleri kesti. Merakla beklenen bölümde yine heyecan doruktaydı. Bölümün ardından Ramo 15. yeni bölüm fragmanı beklendi. Fragman ise henüz yayınlanmadı. Son bölümü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Show TV'nin sevilen dizisi, BKM imzalı Ramo'nun 14. bölüm de Cihangir, "Oğlumun toprağı soğumadan Ramo'nun işi bitecek!" sözleriyle Taner'in intikamını alacağını gösterirken, aksiyon dolu nefes kesici sahneler heyecanı artırıyor. Hasan'ın vurulması herkesi şoke ederken, Cihangir ve Ramo'nun karşı karşıya olduğu anlarda gerilim doruğa ulaşıyor.

RAMO SON BÖLÜM İZLE - TIKLA

Cihangir, oğlunun katili bulunana kadar İstanbul’daki bütün işleri durdurma kararı alır. Cihangir’in bu kararı onunla iş yapanlar arasında, özellikle de Vahap da huzursuzluğa neden olur.

Diğer yandan Taner’in ölümüyle ilgili bütün ipuçları Ramo ve Sibel’i göstermektedir. Onlara yardım ettiği için Yavuz zan altında kalır. Cihangir bütün ordularıyla Ramo’nun üzerine yürürken Ramo’nun Sibel ve kendisini kurtarmak için çok az zamanı vardır.