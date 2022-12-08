Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Rami Malek ile Lea Seydoux'ın akşam gezmesi - Magazin haberleri

Rami Malek ile Lea Seydoux'ın akşam gezmesi

'No Time To Die'da rol alan Rami Malek ile Lea Seydoux, Los Angeles sokaklarında görüntülendi. Zaman zaman birbirlerinin koluna giren ikili, samimi halleriyle dikkat çekti

Giriş: 08.12.2022 - 14:08 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • James Bond serisinin yeni filmi 'No Time To Die' filminde 'Lyutsifer Safin' ve 'Madeleine Swann' karakterlerini canlandıran Rami Malek ile Lea Seydoux, Los Angeles sokaklarında objektiflere yansıdı. 

  • Birlikte önce yemek yiyen ikili, daha sonra balkonda durup sohbet etti. Keyifli halleriyle dikkat çeken Rami Malek, kolunu meslektaşının omzuna attı.

  • Rami Malek ile Lea Seydoux, daha sonra restorandan çıkıp karanlık sokaklarda sohbet ederek yürümeye devam etti.

  • İkili, bir ara durdu. Lea Seydoux, Rami Malek'in karşısına geçti ve o cep telefonuyla fotoğrafını çekerken poz verdi.

  • Malek ile Seydoux daha sonra da yan yana gelip çekilen fotoğrafları kontrol etti. İkili, yürürken bir mağazaya girip kısa süre alışveriş etti.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.