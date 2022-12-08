"BİRLİKTE VAKİT GEÇİRMEKTEN ZEVK ALIYORLARDI"
Rami Malek ile Lea Seydoux'nun bu dikkat çeken samimiyeti hakkında İngiliz Daily mail gazetesine konuşan bir tanık, ikilinin gayet neşeli ve güzel bir akşam geçirdiğini söyledi. Aynı kişi, her ikisinin de birbirlerine son derece yakın davrandığını sözlerine ekledi. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü:
Birbirleriyle vakit geçirmekten hoşlanıyor gibi görünüyorlardı. Durmadan gülümsüyorlardı. Restorandan çıktıktan sonra sokakta kol kola yürümeye başladılar.