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Rambo: Son kan filminin konusu nedir? Rambo: Son Kan filminin oyuncuları kimlerdir, nerde çekilmiştir? Rambo: Son kan filminin IMDb puanı kaçtır?

Rambo: Son Kan Filminin konusu nedir? Rambo: Son Kan filminin oyuncuları kimlerdir?

Yönetmen koltuğunda Adrian Grünberg'in oturduğu 2019 yapımın Rambo: Son Kan filmi 3 yıl sonra tekrar ekranlara geliyor. Bu akşam Show Tv ekranlarına gelecek olan Rambo: Son Kan filminin konusu, oyuncuları ve nerede çekildiği sevenleri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Rambo: Son Kan filimi konusu ne, oyuncuları kimler? İşte haberimizin detayları...

19.08.2022 - 15:59 | Güncelleme: ABONE OL

  • Rombo serisinin beşinci filmi olan Rambo: Son Kan bu akşam 20:00' da izleyicileriyle buluşuyor. Yönetmen koltuğunda Adrian Grünberg'in oturduğu film dünya çapında 50 milyon dolarlık bir prodüksiyon bütçesine ve 30 milyon dolarlık baskı ve reklam maliyetine karşı 91 milyon dolar hasılat yaptı. İşte ünlü serinin devam filmine dair merak edilen noktalar...

  • RAMBO: SON KAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

    Rambo 5 filminde, eski bir asker olan John Rambo'yu Arizona'daki bir çiftlikte yaşarken yoğun bir şekilde Travma Sonrası Stres Bozukluğu ile baş etmeye çalışırken buluyoruz. Bulabildiği her yerde gündelik iş bulmaya çalışan ve hayatını idame ettirmeye çalışan Rambo, beladan uzak durmaya çabalamaktadır. Ancak günün birinde arkadaşı ve emlak müdürü Maria'dan aldığı haber bu durumu değiştirir. Maria'nın torunu bir parti için Meksika sınırını geçtikten sonra kaybolmuştur. Bu yüzden John, gençleri bulmak için sınırın güneyini dolaşır. Bu görev, Rambo'nun bir insan kaçakçılığı çetesini ortaya çıkarmasıyla birlikte oldukça tehlikeli bir hal alır. 

  •  RAMBO: SON KAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ? 

    Ana çekimler 2 Ekim 2018'de Bulgaristan'da başladı. Daha önce 1 Eylül 2018'de ve ondan önce 27 Ekim 2014'te Shreveport, Louisiana'da başlaması planlanıyordu. Barraza, sahnelerini Tenerife'de (Kanarya Adaları) filme aldı. Ana çekimler 4 Aralık 2018'de tamamlandı. Ek çekimler Mayıs 2019'un sonunda gerçekleşti.

  • RAMBO SON KAN FİLMİNİN OYUNCULARI

    Sylvester StalloRI KİM?ne: John J. Rambo

    Paz Vega: Carmen Delgado

    Sergio Peris-Mencheta: Hugo Martinez

    Adriana Barraza: Maria Beltran

    Yvette Monreal: Gabrielle

    Genie Kim: Yenah Han

    Joaquín Cosío

    Óscar Jaenada: Victor Martinez

    Louis Mandylor: Sheriff

    Sheila Shah: Alejandra

     

  • RAMBO SON KAN FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇTIR?

    Filmin IMDb puanı 6.1/10 olarak karşımıza çıkıyor.

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