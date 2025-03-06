Ramazanın altıncı gününe özel iftar menüsü: Fellah köfte ve Akdeniz lezzetleri!

Ramazan ayında en çok merak edilen konulardan biri de iftar menüleridir. Gün boyu süren orucun ardından, sofranızı lezzetli ve dengeli bir menüyle donatmak isteyenler için sizlere Akdeniz mutfağından özel bir iftar menüsü hazırladık! İşte, Ramazan'ın altıncı gününde deneyebileceğiniz lezzet dolu iftar menüsü önerisi!

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YÜKSÜK ÇORBASI

Malzemeler:

2 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı tereyağı

3,5 su bardağı dondurulmuş mantı

2 su bardağı haşlanmış nohut

6,5 su bardağı et suyu

3 çay kaşığı kuru nane

2 çay kaşığı tuz

Hazırlanışı:

Tereyağını bir tencerede hafif eritin. Üzerine salçayı ilave edin. Birkaç dakika kavurun. Üzerine et suyunu ilave edin. Kaynamaya bırakın. Et suyu kaynadığında, içerisine mantıları ve haşlanmış nohutları atın. Ardından tuz ve naneyi ekleyin. Mantılar yumuşayana dek pişirin. Sıcak olarak servis edin.

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FELLAH KÖFTESİ

Malzemeler:

2 su bardağı ince köftelik bulgur

1 su bardağı irmik

3 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yumurta

1 yemek kaşığı domates salçası

Tuz

Kimyon

Sosu için gerekli malzemeler:

1 çay bardağı zeytinyağı

4-5 diş sarımsak

2 yemek kaşığı biber salçası

3 adet domates rendesi

Süslemek için:

Bir demet maydanoz

Haşlamak için gerekli malzemeler:

2 litre su

Bir çay kaşığı tuz

Hazırlanışı:

Köftesi için saydığımız bütün malzemeler ara ara ılık su katarak iyice yoğrulur ve macun kıvamına getirilir. Elde ettiğimiz hamurdan nohut büyüklüğü kadar parçalar kopartıp, elimize hafifçe ıslatarak ufak köfteler halinde avuç içinde yuvarlanır.

Yuvarladığımız bu köftecilerin üstüne işaretparmağımız yardımıyla bastırılır ve düğme şekli verilir, unlanmış tepsiye dizilir. Sosu için ayrı bir tavada ısıtılır. Dövülmüş sarımsak kavrulur biber salçası ve domates rendesi de eklendikten sonra sos kıvamını alıncaya kadar pişirilir.

REKLAM Tencerede kaynayan suya köftelerimiz bırakılıp 5-10 dakika haşlandıktan sonra bir Kevgir yardımıyla servis tabağına alınır. Pişirdiğimiz sosu köftelerin üzerine gezdirilir, ince kıyılmış maydanozla da süslenir. ANTALYA PİYAZI Malzemeler: 2 su bardağı kuru fasulye (haşlanmış) 1 adet kuru soğan 1 adet domates 1 tutam maydanoz 2 adet haşlanmış yumurta Sosu için; 3 yemek kaşığı haşlanmış kuru fasulye 1 çay bardağı tahin 3 diş sarımsak Yarım çay bardağı elma sirkesi Yarım adet limon suyu Yarım çay bardağı zeytinyağı 1 çay kaşığı kimyon 1 çay kaşığı tuz Hazırlanışı: Fasulyeleri 1 gece önceden ıslattıktan sonra düdüklü tencereye alın. Üzerini kaplayacak kadar su ekleyin ve yaklaşık 10 dakika haşlayın. Tarator sosu için haşlanmış fasulyelerden 3 yemek kaşığı alın ve bir çatalla ezin. Bu sos, karışımın bağlayıcısı olacaktır. Tahini, sirkeyi, limon suyunu, baharatları ve rendelenmiş sarımsağı ekleyerek bir mikser veya robottan geçirin. İhtiyaç duyarsanız, karışımın kıvamını ayarlamak için haşlanmış fasulyelerin suyundan ekleyebilirsiniz. Sosunuzun kıvamı boza gibi biraz daha ince olmalıdır. REKLAM Hazırladığınız sosu haşlanmış fasulyelere ekleyin ve iyice karıştırın. Soğanları yarı ay şeklinde doğrayın ve domatesleri küp şeklinde keserek ayrı bir kaseye alın. Karışıma bulanmış fasulyeleri servis tabağına aktarın. Üzerine domates ve maydanozları yerleştirin. Doğranmış soğanları ve dilimlenmiş yumurtaları ekledikten sonra maydanozla süsleyin. Üzerine biraz daha zeytinyağı gezdirin. AKDENİZ SALATASI Malzemeler: 4 yaprak marul 2 yaprak lolorosso 4 adet cherry domates 1 adet sarı biber 1/2 çay bardağı siyah zeytin(Dilimlenmiş) 100 gram beyaz peynir Sosu İçin; 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı 1/2 adet limon suyu 1 yemek kaşığı nar ekşisi 1 çay kaşığı tuz 1 çay kaşığı karabiber Hazırlanışı: Bir kasede karabiber dışında diğer sos malzemelerini karıştırın. Sebzelerin hepsini güzelce yıkayın ve mümkünse yapraklı olanları yaklaşık 20 dakika sirkeli suda bekletin. Sebzeleri kurutun.

Yapraklı olanları bıçak değdirmeden eliniz ile kopartarak kaseye ekleyin. Domatesleri ortadan ikiye bölün. Eğer çeri domatesler büyük ise üçe bölebilirsiniz. Domatesleri ekleyin. Sarı biberi kare şeklinde doğrayın. Siyah zeytinler ile birlikte kaseye ekleyin. Hepsini karıştırın. REKLAM Sosu da ekleyerek harmanlayın. Son olarak beyaz peyniri küp şeklinde doğrayın, kaseye ekleyin. Üzerine biraz karabiber serperek, servis edebilirsiniz. KÜNEFE Malzemeler: 250 gram tel kadayıf 150 gr tuzsuz künefe peyniri 4 yemek kaşığı tereyağı 1 çay kaşığı pekmez Şerbeti için: 2 su bardağı su 2 su bardağı toz şeker 1 çay kaşığı limon suyu Üzeri için; Toz Antep fıstığı Süt kaymağı veya dondurma (isteğe bağlı) Hazırlanışı: Önce künefe şerbeti hazırlanır. Şerbet için su ve şekeri bir tencereye alıp kaynatın. (Şerbetin dibe yapışmaması için ara ara karıştırılır.) Şurup kaynamaya başlayınca şekerin kesilmemesi için 1 çay kaşığı limon suyu ilave edip 10-15 dakika daha pişirmeye devam edin ve şurup soğumaya bırakılır. Künefe için tereyağını kısık ateşte eritin. Eritilmiş tereyağını bekletin. Tereyağı donduktan sonra altında tereyağı suyu var. Bu suyu kullanmayın. Hafifçe donmuş tereyağına 1 çay kaşığı pekmezi ekleyin ve muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırın. Künefe tavası yoksa bu pekmezli ve yağ karışımı ile alüminyum veya teflon tava tabanı yağlanır. Kadayıf tel tel ayrılır. Daha sonra bıçakla 1 cm kalınlığında kesilerek iki parçaya bölünür. Ayırdığımız kadayıftan bir parça yağlanmış tepsinin dibine boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilir. Kadayıfın üzerine sürülen rendelenmiş peynir. Diğer kadayıfın üzeri peynirde boşluk kalmayacak şekilde kapatılır. Kenarlar düzeltilir ve başka bir tepsi taşlanır veya elle bastırılır. Sıkıca bastırarak boşluk bırakmamaya dikkat edin. Ocağın ateşini en aza indirilerek pişirilir. Tamamen kızardığından emin olduğunuzda sac tavayı bir tabağa veya tepsiye çevirin ve diğer tarafı pişecek şekilde yağlayın.

Künefenin, kızarmış kısmını üstte olacak şekilde tekrardan tepsiye yerleştirilir ve bu sefer alt kısmı kızartılır. Bu şekilde iki tarafı da kızartılır. Şerbet kenardan dökülür. Antep fıstığı veya kaymak ile servis edilir. Afiyet olsun!