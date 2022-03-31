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Ramazan’da oruç tutmanın 11 sağlık faydası!

Sağlıklı kişilerde oruç tutmanın faydalarını anlatan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Abdullah İnan, "Sağlık problemi olmayan kişilerin belli kurallara ve beslenme şekillerine uyarak, belirli aralıklarda oruç tutup aç kalmalarının, hiçbir bedensel zararı olmadığı gibi aksine birçok faydası vardır" dedi

31.03.2022 - 13:40 | Güncelleme: SAĞLIK
HABERTURK.COM

  • Orucun, dini anlamı ile belirlenmiş belli bir süre içinde yemeden ve içmeden sakınmayı ifade ederken, aynı zamanda vücudun maddi ve manevi kirlerinden arınmasını da temsil ettiğini söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Abdullah İnan, “Oruç tutmak, dikkat edilmesi gereken kurallara ve beslenme şekline uymak kaydıyla sağlıklı ve vücudumuzu dinlendiren bir ibadettir” diye konuştu.

  • SAĞLIK SORUNU OLANLAR MUTLAKA HEKİME DANIŞMALI

    Sağlıkla ilgili sorunu olan tansiyon yüksekliği, şeker hastalığı, kalp hastalığı, böbrek hastalığı, metabolik sendrom gibi kronik hastalığı olanlar, kanserli hastalar, sindirim sistemi rahatsızlığı olanlar, düzenli olarak ilaç kullananlar, gebe ve emziren kadınlar ile büyüme-gelişme çağındaki çocukların dinen oruçtan muaf tutulduğunu ifade eden Uzm. Dr. İnan, bu hastaların ilgili hekimlerine danışmadan oruç tutmalarının sakıncalı olabileceğini söyledi.

  • Oruç tutarak belirli aralıklarla aç kalmanın sağlıklı bir kişiye hiçbir bedensel zarar vermediği gibi tam aksine birçok faydası olduğunu açıklayan İnan, “11 ayın sultanı” olarak kabul edilen Ramazan’da oruç tutmanın faydalarını 11 maddede anlatarak, şu bilgileri paylaştı:

  • 1- YAĞ YAKIMINI HIZLANDIRIR

    Oruç sürecinde vücut gerekli enerjiyi sağlamak için önce glikoz depolarını harcamakta, sonra da yağları yakmaktadır. Orucun vücudumuz için gereksiz hatta zehirli sayabileceğimiz toksinlerden kurtulmak manasına gelen bu detoks etkisi aynı zamanda kilo vermemize de yardımcı olur. Yapılan çalışmalarda oruç tutanlarda vücudun yüksek oranda yağ yaktığı ama vücut için zararlı olan katabolik (protein-kas yıkımı) etki göstermediğini ortaya koymuştur.

  • 2- TİP 2 DİYABET RİSKİNİ DÜŞÜRÜR, İNSÜLİN DİRENCİNİ AZALTIR

    Sağlıksız beslenme ve hareket azlığındaki artış neticesinde kan şekeri seviyeleri artmakta ve bu artış da insülin direncinin artmasına sebep olmaktadır. Bunun sonucu olarak da Tip 2 Diyabet son yıllarda önemli derecede yaygın hale gelmiştir. Sağlıklı beslenme kuralları ile tutulan oruç, kan şekeri seviyelerinde önemli derecede azalma sağlar ve dolayısıyla insülin direncinde de azalmaya neden olur.

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