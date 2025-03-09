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        Haberler Gündem Ramazan topu elinde patlayan görevli ağır yaralandı

        Ramazan topu elinde patlayan görevli ağır yaralandı

        Sivas'ın Gürün ilçesinde Ramazan topu elinde patlayan görevli ağır yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 23:16 Güncelleme: 09.03.2025 - 23:16
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        Ramazan topu elinde patladı
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        Gürün ilçesinde iftar vakti B.Ş. (72) Ramazan topu olarak bilinen ses bombasını patlatmak isterken bomba elinde infilak etti. Yaşlı adam ellerinden ve yüzünden yaralandı. Ambulansla Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.Ş., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas Numune Hastanesi'ne sevk edildi.

        Hayati tehlikesi bulunmayan B.Ş'nin Gürün Belediyesi'nden emekli olduğu, 11 yıldır Ramazan topunu kendisi patlattığı ve emekli olduktan sonra belediye adına bu hizmeti sürdürdüğü öğrenildi.

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