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Ramazan ne zaman ve ilk oruç hangi gün tutulacak? 2022 On bir ayın Sultanı Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

On bir ayın Sultanı için geri sayım başladı! Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi gün tutulacak?

11 ayın sultanı ramazan ayına sayılı günler kaldı. Mübarek Ramazan ayını oruçlu geçirecek olan Müslümanlar, ardından Ramazan Bayramı sevincini yaşayacak. Ramazan'ı ibadetle geçirmek isteyen Müslümanlar, "2022 Ramazan ne zaman ve ilk oruç hangi gün tutulacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, On bir ayın Sultanı Ramazan ayı ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtı ve konuyla ilgili detaylar...

24.03.2022 - 10:52 | Güncelleme: GÜNDEM

  • İslam alemi tarafından kutsal kabul edilen Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Mübarek üç aylardan sonuncusu olan Ramazan'ı ibadetle ve oruçla geçirecek vatandaşlar, sonrasında Ramazan Bayramı heyecanını yaşayacak. On bir ayın Sultanı Ramazan ayı ne zaman başlıyor? sorusunun cevabı için gözler Diyanet Takvimine çevrildi. İşte, 2022 Ramazan tarihi ve ilk orucun tutulacağı gün...

  • RAMAZAN NE ZAMAN 2022?

    Diyanet İşleri Başkanlığı’nın takvimine göre ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak.

    2022 DİYANET TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

  • İLK ORUÇ HANGİ GÜN TUTULACAK?

    11 ayın Sultanı Ramazan ayında oruç tutmaya başlayacak vatandaşlar 2 Nisan gecesi sahur yapacak ve 3 Nisan günü yılın ilk orucunu tutacak. Doğu Anadolu bölgesinde güneş daha erken battığı için orucu ilk açacak şehir Hakkâri olacak. İlk iftar Hakkari'de 18:45'te yapılacak. 

    2022 İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

  • 2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü ise 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

  • Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

    Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

    Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

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