İslam alemi tarafından kutsal kabul edilen Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Mübarek üç aylardan sonuncusu olan Ramazan'ı ibadetle ve oruçla geçirecek vatandaşlar, sonrasında Ramazan Bayramı heyecanını yaşayacak. On bir ayın Sultanı Ramazan ayı ne zaman başlıyor? sorusunun cevabı için gözler Diyanet Takvimine çevrildi. İşte, 2022 Ramazan tarihi ve ilk orucun tutulacağı gün...